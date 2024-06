Verano de pruebas para Lozano

Será un verano de pruebas para el futbol mexicano. Será un verano para que Jaime Lozano pueda seguir firme y callando detractores que incesantemente, han atacado y señalado el proyecto que lleva en el Tri.

La Copa América de 2024 es el regreso del futbol mexicano al torneo de CONMEBOL, en donde tiene un amargo recuerdo, pues el último partido que disputó la Selección Mexicana fue aquel 7-0 contra Chile que sufrió Juan Carlos Osorio y en Santa Clara. Noche trágica y para el olvido de nuestro balompié.

Por ese recuerdo, por esas críticas, por esos envalentonados señalamientos que ha sufrido Jaime Lozano en los últimos meses, tiene un reto muy importante: hacer que México trascienda en la próxima Copa América, recordando que solo en dos ocasiones se ha llegado a la Final de este torneo.

Es curioso cómo uno puede ver a tantos y tantos entrenadores, que hoy no tienen trabajo, que hoy señalan a Jaime Lozano, por falta de experiencia o porque su cuerpo técnico no es el adecuado, pero ellos son entrenadores que no sean actualizado y que por eso mismo no dirigen equipos hace varios meses o incluso años; y además, jamás serían contemplados para ser entrenadores de Selección Mexicana. Agregando a varios periodistas, que pareciera que fungen como promotores, no dejan de señalar y pedir la cabeza de Jaime Lozano.

El objetivo es poder ser semifinalista de la Copa América y lograr una actuación memorable. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que esperan esos agresivos críticos? Aquellos que quieren ver a la Selección Mexicana fracasar. ¿Cuál es la perspectiva de ver caer al Tri? Muchas veces hemos hablado de un malinchismo dentro de nuestro futbol y pareciera que así es. Pareciera que como no es un técnico con acentos o que toma mate, es un técnico al cual pueden ningunear y cuestionar con facilidad. Cuando han venido europeos o sudamericanos, les aplauden todo por esos discursos cautivadores.

Ojalá que el proyecto de Jaime Lozano pueda encontrar una consagración dentro de la próxima Copa América y que incluso pueda ser recordada como una de las grandes participaciones de El Tri en el torneo de CONMEBOL, porque así callarán los ruidosos, se esconderán los agresores y tendrán que ver el proceso de eso mismo, un proceso ininterrumpido. Ojalá, que por el bien del futbol mexicano, de la participación de México en la próxima Copa del Mundo y del futuro de nuestro balompié, haya éxito en la gestión de Jaime Lozano.

