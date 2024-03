Liga MX ensuciada por el racismo y homofobia

Vivimos en un país que es profundamente racista, en donde se discrimina a quien no tiene la piel blanca, México es una nación que día con día acentúa su clasismo al tratar a los pobres con inferioridad, es sexista, misógino y homofóbico, ciertamente hay intentos por ir ganándole terreno a esta ignominia nacional, pero hasta ahora son famélicos los esfuerzos, hace falta más voluntad y en verdad que cambiemos como sociedad mexicana.

Desafortunadamente, en los últimos días la Liga MX ha sido testigo de racismo y homofobia, dos entes que no deberían tener espacio para el deporte, no sólo para el futbol mexicano, para cualquier espacio deportivo, social y cultural que pueda ofrecer la humanidad.

Hay que ser muy claros y hay que señalar la responsabilidad de cada uno de nosotros como sociedad, ni siquiera como las personas que estamos dentro del medio futbolístico de nuestro país. Todos tenemos una carga de responsabilidad y todos tenemos que hacer algo al respecto para evitar que esto siga sucediendo. Y además cambiar los escenarios de una vez por todas y erradicarlos.

La liga tiene su responsabilidad, la Federación tiene su responsabilidad, los clubes, los jugadores, los medios de comunicación y los aficionados, todos somos parte de la industria de Futbol, y como tal, todos somos responsables de estos actos. Eso no significa que seamos culpables, pero sí que tenemos que hacer algo al respecto, sí que tenemos que tomar cartas en el asunto para hacer de nuestro fútbol mexicano, un fútbol de paz, un futbol seguro en donde los espacios sean adecuados para cualquier persona, sin importar sus características físicas o sus preferencias sexuales.

El estadio Akron y el estadio Azteca, dos estadios que representarán al futbol mexicano en la próxima Copa del Mundo, son los más recientes casos de discriminación y sexismo en nuestro futbol mexicano. Se tiene que hacer algo al respecto, se tiene que trabajar para evitar que esto trascienda porque de manera muy egoísta, se dice que México no es un país racista, clasista, sexista, misógino y homofóbico, qué equivocados están los que aseguran tal cosa. Hoy el fútbol mexicano tiene la gran oportunidad de alejarse de estos malos hábitos que solamente están dañando la propia industria y que hoy ya no puede tener espacio en nuestra sociedad.

Ojalá que seamos testigos de acciones tajantes que no permitan que esto se repita, que no den espacio a una interpretación de que no sucede nada, no.

Debemos evitar a una normalización de estas prácticas tan dañinas para nuestra sociedad. El futbol mexicano tiene ante sí la gran oportunidad de crear una gran campaña para poder de una buena vez regresarle un poco de tanto que le ha dado esta sociedad, implementar campañas y sobre todo tolerancia cero ante el racismo, discriminación, misoginia y homofobia.

El voltear a otro lado o hacer como si no pasará nada, no tiene cabida en estos momentos.

El Futbol funge como ese ente de unión, de cohesión, espacio para que la diversidad se haga una sola. Y exactamente por ese motivo es que no se puede permitir que un espacio para la recreación y para la convivencia mundial, se vea invadido por este tipo de practicas.

Nuestra comunidad se rige por nuestro gobierno, y nuestro Futbol se rige por la Concacaf, organización que hoy tiene una fantástica oportunidad de demostrar su valía, de demostrar sus valores y que nadie ni absolutamente nada, pasará por encima del Futbol) y de lo que significa.

Nuestra confederación tiene un papel importante que jugar en esta desafortunada, situación rque estamos viviendo, es juez y con esa misma jerarquía debe promover que se respeten los valores y los derechos humanos.

El poder, el balón y las decisiones están en su cancha y no pueden simplemente ignorar lo que está sucediendo. Desde sus oficinas y sus escritorios, Concacaf tiene que ver por el fútbol de toda la zona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁRBITRO REINCIDENTE EN LIGA DE EXPANSIÓN