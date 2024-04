El reglamento de Copa América 2024 establece en el artículo 37 inciso ii que 90 días antes de iniciar el torneo no se puede jugar ningún partido amistoso entre las selecciones calificadas dentro de un rango de 150 kilómetros de cualquier sede y el duelo entre México y Brasil del 8 de junio está programado en College Station a 133 kilómetros de Houston que es la ciudad donde el equipo mexicano debutará contra Jamaica. Ese es el motivo por el cual SUM decidió llevar ese duelo a la población de College, ya que por reglamento no podían en ninguna de las sedes donde se jugará Copa América. SUM espera comprensión de la CONMEBOL para que el partido se pueda jugar, aunque sean solo 133 kilómetros y no los 150 que dice el reglamento.

SON POCOS

Clubes como Tepatitlán, Alebrijes. Tlaxcala y La Paz decidieron no presentar la solicitud de certificación ante la Liga de Expansión, ya que consideran que todavía no se encuentran en proceso de aprobar la misma. A ellos hay que sumar a Dorados y Tapatío, que no pueden ser certificados porque son filiales de Xolos y Chivas respectivamente. Hay que recordar que para que se pueda reactivar el ascenso se requiere que haya por lo menos cuatro clubes certificados y hasta la fecha solo hay uno que es el Atlante.

CAMBIO

Clubes Unidos de Jalisco cambió de mesa directiva y a partir de ahora la presidencia le corresponde a Chivas en la persona de Arturo Galvez. Esta agrupación es la responsable de manejar al Estadio Jalisco y ahora le corresponderá al Guadalajara trabajar en las mejoras del mismo. La presidencia es rotativa entre los cuatro clubes (Chivas, Atlas, Jalisco y Ude G), por ello salió Lolita Ledezma de los Gallos del Jalisco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SE PUEDE IR