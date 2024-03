Qué entradón en el Azteca. De nuevo y sin importar que era miércoles a las 9 de la noche. Entre el América y 'Llena Hoteles FC' dieron una tremenda muestra de convocatoria. Y por supuesto, también aparecieron más muestras discriminatorias en el Clásico desde las tribunas.

Otra de las porras tradicionales se escuchó con alto volumen desde una cabecera entre banderas americanistas: “¡El que no salte es un chiva maricón!”. Fue sonora y hasta quedó testigo en los videos grabados en el celular y distribuidos en redes sociales. Y como se esperaba, tampoco pasó nada. Nunca sucede.

Acá lo irónico es que por esa misma porra que entonaron algunas juveniles del femenil de Cruz Azul, desde Doña Fede se las cargaron una multa de 120 mil pesos, una que no pueden saldar ni juntando todas las quincenas de un torneo. La misma porra.

La FMF y la Liga Meme X se la pasaron comunicando el famoso ‘Protocolo para incidentes racistas’ de la Concacaf, que implica que el árbitro debería detener el partido primero, después suspender y por último abandonar cuando se den estas expresiones. Pero como siempre, no pasó. Nunca sucede, yo no sé para qué hacen tanto ruido si en realidad les vale.

GAGO TIENE RESPALDO … POR AHORA

Pues con la eliminación del Guadalajara a manos del antagonista, muchos pensamos que Fernando Gago se jugaría el puesto en el Clásico de Liga Meme X, pero qué sorpresa me llevé cuando me contaron que el argentino tiene respaldo absoluto del intocable Fernando Hierro y que apuesta a que termine el torneo. Así como lo lees. Es decir, sólo una goleada espectacular en la Perla Tapatía podría acelerar su salida.

Eso sí, también me dijeron que como pasó en el anterior ciclo de Veljko Paunovic, el directivo español del Rebaño está armando de nuevo el catálogo de opciones sorpresivas para que en cuanto Amaury vuelva a perder la cabeza le presente a sus gallos para entrarle al toro por los cuernos. Pero espera que al menos sea hasta el verano próximo. Veamos.

VAN CON TODO …OTRA VEZ

Me contaron que para el Clásico de Liga Meme X del sabadaba, la directiva de las Águilas junto a Jardine acordaron que tampoco van a darle ventajas al Rebaño como sí lo hicieron ante Tigres cuando rotaron en la alineación.

Así que depende del análisis que hagan hoy después del espectacular duelo de anoche en el Azteca y cómo estén físicamente los titulares de la Vuelta en Conca, pero van a buscar que el once en el Akron sea lo más parecido posible a lo de ayer, con la casi segura inclusión de nuevo de Kevin por derecha de inicio, pues se juegan el liderato general ante el odiado rival y tienen una chance histórica de terminar de humillar al Guadalajara. Veamos.

BRONCAS EN CASA EN LA FRONTERA

Donde hay muchos problemas es en el paraíso de los Bravos de Juárez, el peor equipo de Liga Meme X y no me cansaré de repetirlo. No sólo va que vuela para pagar este verano otra de la multotas por seguir trapeando el fondo de la tabla de porcentajes, sino que vuelve a tener broncas a nivel directivo, y ahora con el que habían contratado para salvar el barco: Andrés Fassi.

Desde la frontera, mi oreja me contó que el argentino ya se pasó en las órdenes que hace al club, incluidas las alineaciones que ordena. El mejor ejemplo es lo qué pasa con su muchacho Michael Santos, un uruguayo que brilló en su país la década pasada para brincar a la Segunda de España y volver al continente sin pena ni gloria al Talleres de Fassi, desde donde lo mandó muy recomendado hacia Juárez. Claro que a Andrés le interesa justificar lo que pagaron por el charrúa, su sueldo y una posible venta.

Fassi recomendó en Bravolandia que fuera titular desde el torneo pasado y como no le hicieron caso, de recomendación pasó a orden a la mitad del certamen y el uruguayo acabó como estelar. Lo mismo sucedió este Clausura 24, el protegido del directivo era infaltable del once juarense. Hasta que se cansó Baibieri y ya no hubo cómo sostenerlo, se volvió de nuevo suplente los últimos dos partidos. Con casos como este no se ve cómo se acaben los problemas deportivos del club fronterizo.

