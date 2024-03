Ya leí a más de uno asegurar que está hecho lo del Cabecita al Portland. Hay que ser muy cuidadosos cuando se cuenta la situación, pues este mismo torneo tenemos una lista larguísima de fichajes que ‘ya estaban cerrados’ según algunos comunicadores y nomás no se hicieron.

Qué tal lo de Jorge Sánchez al Cruz Azul, que por los calzones del Porto no se cerró; o lo de Brian Rodríguez del América que ya estaba arreglado con el Fiorentina, pero como no mandaron la documentación a tiempo no se hizo. Tampoco arribó Rodrigo Villagra de Talleres al Monterrey, al que le subieron el precio en la recta final cuando ya había pacto previo; incluso lo de Harold Preciado, que por 12 mdd ya era de Rayados, pero la directiva regia lo tiró de último minuto. A Pumas le pasó con Marquinhos, pues el Ferencvaros se echó para atrás al final.

Y así hay más ejemplos que dieron por hecho, pero que no avanzó la operación, como aquello de Alexis Vega a La Máquina desde Chivas. Por eso, en este negocio hay que saber en cuál paso está la negociación, contar en dónde va, cuando avanza y sólo que se cierra hasta que estén de acuerdo las tres partes.

Así que, así va lo del Cabecita: ya aceptó la propuesta económica del Portland, club que ya había mandado al América la cifra mágica para sacarlo de Coapa, es decir, 6 melones de los billetes gringos, exactamente en lo que lo compraron. Por eso aceptaron que hablaran con su jugador. Ahora resta que el jugador y su representante, Edgardo Lasavlia, comuniquen a las Águilas la resolución oficial y que el club eme-ele-sero dialogue con la directiva emplumada para mantener el acuerdo, acordar los pagos y firmarlo. Todo está para que se vaya Jonathan, pero recuerda que del plato a la boca aún se puede caer la sopa.

LE METIERON EL PIE… OTRA VEZ

Otro que ya estaba y que no se hizo es el caso de Gerardo Espinoza, quien nomás no da una con sus promotores, pues de nuevo se va a quedar como el perro de las dos tortas. Cuando Puebla lo buscó el año pasado, mis amigos de Promofut de Lalo Hernández no leyeron las letras chiquitas y después de disolver su relación con Selecciones Juveniles de la FMF ya no pudieron inscribirlo como técnico de La Franja porque el reglamento lo impedía.

Y ahora, ya cambió de representante, se fue con Hernández Lash, aquel agente que no salió nada bien de Necaxa y Atlante recientemente, y está ligado ahora al Morelia. Pues de nuevo, a Espinoza no le ayudaron, pues ya que tenía arreglo con el Puebla para tomar el cargo que ahora tiene Fernando Aristeguieta, resulta que el promnotor nunca le avisó al club de la Angelópolis que tenía una cláusula de salida en el Aucas de Ecuador, y La Franja no piensa pagar. Así que, se cayó de nuevo su chance en el Cuauhtémoc.

Pero La Franja ya tenía Plan B. Como director deportivo llegará Nacho Palau, quien después de 15 años como director deportivo de Xolos dejó al equipo en 2022, y el elegido como nuevo entrenador será Andrés Carevic. También ya está chambeando en el área de fuerzas básicas Albert Spigares, que con Santos y Atlas creó una fenomenal estructura de desarrollo de talento. Éxito al nuevo equipo.

CÓMO ESPERA LIBRARSE HAROLD

Y ya que toqué a Harold Preciado, te cuento más de su caso. De entrada, es mi deber explicar lo que me cuentan desde La Laguna: que en aquel video donde se le ve en calidad de bulto es de 2023 y que no son jugadoras del equipo femenil del Santos, sino señoritas de la vida alegre que ‘invitó’ el goleador en aquella pachanga.

Ahora, lo que pasará. Me explican que la sustancia que consumió Preciado es recreativa, no tiene qué ver con su rendimiento, por lo que podría aplicar la del Pocho Guzmán, quien hace casi cuatro años fue culpable por consumir un poderoso estimulante y como se declaró culpable, las autoridades le dieron la opción de colaborar al explicar lo que sabía de cómo estaba articulada y operaba la red de donde consiguió la sustancia. Así le hizo y le bajaron la sanción de cuatro a un añito. Nada mal.

Desde Colombia se inventaron que Preciado ya estaba negociando rescindir contrato con Santos para irse de México, pero no hay nada de eso. Harold y sus abogados están por declararse culpables para colaborar igual con autoridades y ver si pueden librar una pena de más de un año. Veamos.

¡AL FIN RENOVACIÓN EN EL ARBITRAJE!

Y ya para cerrar, hay renovación en el arbitraje. Los días de Armando Benito Archundia como jefe de los silbantes están contados y Doña Fede ya está en la búsqueda del sustituto.

Resulta que no sólo tiene cansados a los jefes en Toluca y a los clubes de Liga Meme X con el pésimo nivel de nuestros jueces, ¡sino que a los propios árbitros! A los de la varonil por las designaciones, pues es increíble que los consagrados tienen apenas cuatro, cinco juegos en este Clausura, mientras que hay inexpertos con ocho, nueve apariciones como centrales. Y de la Femenil no se diga, el enojo con Archundia es que hoy son más hombres que mujeres los que trabajan en la Liga de ellas. Increíble.

Pues ya está decidido, desde la alta cúpula de Doña Fede hicieron la lectura del terrible estado del gremio y de su aplicación de justicia, así que le darán pista a Archundia al terminar el torneo y me cuentan que con Armando se van muuuuuchos de las oficinas de los silbantes. Ya hacía falta una renovada.

