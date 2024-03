Sin rotaciones sería peor

Para que sigan diciendo que jugar con cuadro alternativo "es una falta de respeto" para el público, el caso de Diego Valdés con el América: la sobre carga en el muslo derecho es producto de la intensidad a la que fue sometido en los últimos partidos, en especial en los Clásicos.

El ‘10’ jugó los tres como titular y sólo el último de Liga MX no lo terminó porque el golpe del Oso González terminó por hacer efecto poco antes de que acabara el primer tiempo en Guadalajara. Contra Tigres no fue convocado y se pierde la Fecha FIFA con Chile, ¿te imaginas si no tuviera descanso? No podría acabar entero el semestre.

Serán tres semanas de baja para Diego, el pronóstico que me cuentan que hay en el Nido, por lo que además de los juegos con su Selección, se perderá el de San Luis y la Ida contra Nueva Inglaterra por la Conca; se espera que esté en la Vuelta o incluso desde el partido liguero con Santos. Veamos. Lo que queda claro es que es increíble que existan insensatos que aún piensen que no se puede rotar a pesar de un calendario tan riesgoso.

COMBATE DE DIENTES PARA AFUERA

Nos volvimos a chutar mensajes generados desde Doña Fede en contra de la discriminación y la violencia, llenos de ilusión e ingenuidad, y lo mismo pasó en las tribunas, desde “el que no salte es un Puma maricón” en Toluca sin aplicar el protocolo prometido, hasta la bronca en Guadalajara entre barristas del Atlas y Rayados donde no hay identificados a pesar de que están las caras en las imágenes que circulan en redes. Esto vuelve a comprobar que el Fan ID es una tomada de pelo a los dueños del balón como una real medida de control.

Todos aquellos que hemos ido a un estadio en México donde se exige el Fan ID sabemos que es muy fácil entrar al inmueble, ya sea con un “se me olvidó” o con un código QR falso, o escapando del laxo filtro de la gente de Incode, la empresa que contrató Doña Fede para hacer el show del control de los aficionados.

Me cuentan desde la FMF que seguirán con estos inútiles mensajes de la lucha y del protocolo aunque saben que no sirven para controlar la discriminación y la violencia, para seguir dándole atole con el dedo a los patrones y que crean que sí están chambeando para evitar más muertes, sangre y hasta castigos de FIFA. Es una pena que todo sea una pantalla.

EL INSÓLITO CASO DEL DIABLO

Vaya caso tan extraño lo de Maxi Araújo, quien era pilar del Toluca y de la Selección Uruguaya y la semana pasada ya recibió el diagnóstico oficial por su baja física, aunque aún no encuentran la solución.

En la capital mexiquense están muy preocupados, y lo mismo desde Montevideo, pues ya saben qué tiene Maxi, ¡pero no saben qué lo genera! Es un caso como para aquella serie de Doctor House que planteaba una serie de hipótesis extraordinarias para encontrar el origen del padecimiento y así poder atacarlo.

Araújo tiene anemia ferropénica, es decir, le falta hierro, lo que provoca disminución en la hemoglobina, lo que le puede provocar mareos, dolores de cabeza y fatiga, entre otros síntomas, terrible para un deportista profesional. Le tuvieron que hacer de urgencia una transfusión de sangre, una cantidad extraordinaria con el suficiente hierro para estabilizarlo, mientras siguen los estudios, pues aún no sabe el origen de esta anemia.

La alarma está prendida en el club, su selección y por supuesto, su familia, pues aún no le dan al combate del problema en la sangre y el tiempo corre. Te mantendré informado.

CANDIDATO PARA EL ARBITRAJE

Ya te había adelantado la semana anterior que Armando Archundia está viviendo los últimos días como mandamás del arbitraje mexicano, pues Doña Fede ya está buscando opciones para reemplazar a la cabeza de los silbantes y su estructura, pero no te había dicho quién es el favorito.

Pues me contaron que el que va a la cabeza, y prácticamente es la única opción con proyecto sólido para darle la vuelta a la tortilla, es el mundialista Felipe Ramos Rizo, quién ya lleva varias reuniones con los altos jerarcas de la FMF, es decir, el Alto Comisionado, don Bomba Rodríguez, y con el Pentatleta Sisniega.

Eso sí, hay que recordar que ya Íñigo Riestra nada tiene qué ver con dicha comisión, después de que el nuevo jerarca del organismo lo relegó a los asuntos jurídicos de Doña Fede, por aquello de las ideas conspiranoicas de que ayudaba a su hermano Pepe en el Atlas.

También me contaron que el que quiere meter su cuchara para ver qué pesca es Chiquimarco, quien ya se apersonó en la FMF para tratar de que sea contratado, pero obvio nadie lo tomó en serio. Veamos si Ramos Rizo se termina quedando.

TRAE PLEITO CON DOÑA TELE

Y ya de cierre, otro caso de árbitro retirado y el pleito por su despido de Televisa, donde siguen y siguen recortando en muchas áreas de deportes, incluida la de derechos de transmisión, en la que ya se rindieron con Tigres, pero ese es tema de otra columna.

Me contaron que Eduardo Brizio sigue en pleno pleito con el canal por haberlo dado de baja “sin razón justificada”, según alega el hermano del anterior mandamás de la Comisión de Arbitraje, Arturo. La realidad es que ha habido tanto recorte por la apretada situación financiera de la televisora de Chapultepec, pero contrasta cuando vemos que además de Faitelson y Marín, siguen con las figuras de alto costo como Miguel Layún, su última adición. Veamos en qué para.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO VALDÉS PREOCUPA A AMÉRICA; PUEDE PERDERSE EL JUEGO DE IDA CONTRA NEW ENGLAND