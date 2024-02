El ganón del Estadio Azteca es un banco

Ya te contaba en la columna anterior cómo aceleró el Estadio Azteca para ser sede finalmente del Mundial 2026, pues hoy te amplío la información que destapó mi compadre Rubén Rodríguez sobre que ya está listo el patrocinio del nombre del Coloso de Santa Úrsula y lo que implica. Todo le está saliendo a pedir de boca al patrón Emilio.

Pues 'La Sombra' avisó que se cerró el trato por 100 millones de dólares y yo te agrego dos datos matones: va por al menos 10 años el ‘naming’ (como lo dicen los expertos marketineros) de la casa de las Águilas y resulta que el ganón fue un banco. Me contaron que en la recta final de la carrera por renombrar al Azteca quedaron plataformas de streaming como Amazon y hasta por ahí se llegó a colar Mercado Libre.

Pero al final ganó el gigante financiero que más lana le invierte en nuestro pambol profesional, y que ya incluso es sponsor de otro inmueble importante en México, ¡ni más ni menos que Be-Be-Uve-A! Así es, el banco al que los más viejos aún recordamos como Bancomer: BBVA.

¿Y CÓMO QUEDARÁ EL NOMBRE?

Obvio de las primeras preguntas que hay que responder es cómo es si se quitará entonces el nombre del Azteca, y acá te explico cómo va a quedar. De entrada, vamos aclarando: no pierde el nombre de Azteca.

Pues el estadio de Tlalpan tiene el mismo nombre desde su construcción. Como chocho cultural te cuento que Azcárraga Milmo, el dueño que lo construyó con el impulso de Guillermo Cañedo, presidente del América, y el genio del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, aceptó hacer una consulta popular a través del Servicio Postal Mexicano. Así que Correos de México se encargó de preguntar a los aficionados a nivel nacional y el que más cartas recibió fue el de Azteca.

Incluso, a la muerte de Cañedo de la Bárcena en 1997, Televisa le cambió el nombre al estadio por el del destacado directivo de nuestro futbol, pero no fue bien aceptado por la afición, así que regresó al original.

Bueno, y con tanto choro, ¿cómo será nombrado con el patrocinio? Pues me contaron que con los estudios que hicieron y recordando aquel fallido cambio, Azcárraga y su gente decidió que no pierda de nuevo el mítico nombre, además de que ya existe un inmueble futbolero de Liga MX en Monterrey que tiene la marca del banco como denominación, así que están decidiendo por dos formas: Estadio BBVA Azteca o Estadio Azteca BBVA.

¿Cómo la ves, te gusta? Será cuestión de acostumbrarnos. Eso sí, para el Mundial 2026 será Azteca, perdiendo el sponsor como el Estadio Akron que será Estadio Guadalajara o el Estadio BBVA de Rayados que será Estadio Monterrey.

LA CIFRA QUE ESPERABAN

Pues con esto, ahora sí llegaron Televisa y Azcárraga a la cifra mágica que necesitaban para empezar la famosa remodelación, que se dará también con el empujón de la salida a la bolsa del Estadio Azteca y del América, del próximo 20 de febrero. De no tener flujo, se acomodó todo al fin para poder invertirle a la legendaria casa de las Águilas.

Eso sí, del proyecto inicial de cómo tenían pensado darle el ‘extreme make over’ al Coloso de Santa Úrsula va a quedar apenas en ‘manita de gato’, lo suficiente para tener contenta a Doña FIFA en el Mundial 2026, por eso ya no se van a tardar ni dos años en tenerlo listo, me cuentan que esperan tener algunos partidos rayando el cierre del 2025.

NO QUERÍAN RENTARLES EL ESTADIO

Y para cerrar, pues ya viste que el América se va al de la Ciudad de los Deportes para la Vuelta de la Concachampions, después del ridículo que se aventaron en Nicaragua en la Ida. Pues no juegan en el Azteca no porque no puedan por la remodelación, sino porque va a estar la señora Karol G que va a poner a bailar a sus fans en el inmueble de Tlalpan al ritmo reguetonero de ‘Qlona’.

Fue un show cerrar el partido en el antiguo ‘Estadio Azul’ porque como ya te había adelantado, América no cerró el contrato para jugar en el inmueble de la Nochebuena por largo tiempo, pues se quedan este torneo en el Azteca, y los dueños del viejo estadio no se los querían rentar sólo por un juego. Pero al final, doblaron las manos porque para el segundo semestre de este año sí está proyectado que sea su casa de fijo, cuando por fin arranquen las remodelaciones, y ahí se emparejan las Águilas con el pago que valga dejarlos jugar sólo por la Conca.

