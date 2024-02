No hay plazo que no se cumpla: el América sale hoy finalmente a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, junto al Estadio Azteca y otros dos negocios de Televisa, el editorial y los casinos, con un gran motivo: financiar la remodelación del Coloso de Santa Úrsula para cumplir con los requisitos de FIFA.

Casi como lo hizo su padre para el Mundial del 70 al vender palcos y plateas, Emilio Azcárraga Jean encontró la forma de monetizar a través del América y el Azteca, ahora parte de la empresa Ollamani.

Esto es resultado de la decisión de estos negocios de Televisa para salir a partir de hoy en los tableros bursátiles y así atraer capital para la remodelación que aún no empieza, eso sí, sin perder el control de estas compañías.

Para blindarse, me cuentan que Azcárraga y Televisa pondrán a disposición acciones con derecho corporativo y económico a los actuales inversionistas del conglomerado de medios, que tienen derecho preferencial para adquirirlas; así, para el público en general quedarán sólo series con valor económico, no de gestión, es decir, no participarán en las decisiones de la compañía, pero sí a recibir utilidades o pérdidas.

Los expertos creen que es una gran jugada del patrón del América y que tendrá buen rendimiento comprar estás acciones, incluso para los que somos expertos en esto, así que recomiendan meterle una lana. Por lo menos yo sí lo haré.

LA NUEVA EXPANSIÓN

Hubo asamblea de la Liga de Expansión Em Ex, de los dueños con los directivos de Doña Fede encabezados por La Bomba Rodríguez y Mikel Arriola, y aunque el comunicado oficial se remitió a hablar de datos que pintan al circuito como uno de los mejores del mundo, yo sí te platico lo realmente interesante que se desprendió de la reunión.

Lo relevante es que ya les confirmaron que ahora sí sufrirá transformación la Expansión, pues dejará de ser sólo de los clubes que hoy la componen para incorporar por fin a las categorías Sub 23 de los equipos de Liga MX. Un híbrido muy extraño que aseguran que arranca en el verano. Veamos, dijo el ciego.

Y también es clave que dieron el pistoletazo de salida de la certificación de los clubes para la temporada 24-25, para ver si ahora sí se juntan los cuatro que hagan que al fin se abra la puerta del ascenso. El panorama pinta así: los que buscarán la certificación son siete clubes, encabezados por el Atlante (que pretende refrendarla), van Morelia, Mineros, UdeG y Venados, de los que sólo los de Zacatecas tienen gran chance de lograrla, el resto, a rezar.

Y es posible que se sumen Cancún y Celaya, que sólo esperaban la charla de ayer para decidir si se lanzaban a meter los papeles. De los que tendrían derecho y que reciben subsidio, están descartados Correcaminos, Cimarrones y Alebrijes, que no tienen ni dónde caerse muertos, pues su gestión es pobre.

CUESTIONAN CAMBIOS DESDE CANCÚN

Me contaron que la mayoría de los dueños de la Expansión nomás agacharon la cabeza para aceptar las condiciones que les establecieron La Bomba y Mikel para la temporada que arrancará en el verano. Excepto uno, que cuestionó la estructura: Jeff Luhnow​, el dueño de Cancún, quien también tiene un equipo en la Segunda de España y lo comparó con la imposibilidad que se vive en la Expansión para ascender.

Lanzó un “¿y estos cambios de qué se tratan realmente?”, al refutar los cambios de la Liga ahora con equipos juveniles incluidos, para después dejar entrever que era más fácil comprar un equipo en Liga Meme X que subir una franquicia, y mejor preguntar por el precio. Vaya situación tan compleja para revivir a la división inferior.

PRODUCCIÓN AL ESTILO ‘F1’

Vaya que hemos visto episodios en este torneo como para hacer una novela: desde el reclamo de Alonso al Piojo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, hasta los de este fin de semana como el de Gago al cuerpo técnico del Mazatlán por la frustración del empate agónico de Chivas, o incluso el reclamo de Ditta al Gato Ortiz, que se ensañó con el defensa de Cruz Azul en el reporte para darle tres castigos de suspensión. Episodios dignos de serie documental deportivo de Netflix.

Pues qué te cuento que me adelanta mi oreja de Doña Fede que ya existen acercamientos con la gente que produjo la serie de la serie que catapultó el interés mundial en la Fórmula 1, la sensacional ‘Drive to Survive’, que se metía hasta la cocina para conocer la narrativa más íntima e interesante de la rivalidad entre los equipos y los personajes claves del campeonato de automovilismo más importante de la historia.

Una joya que nos cuenta los pleitos detrás de la competencia en la pista y que elevó la trascendencia de la F1.

Pues no hay nada claro aún, pero buscan cerrar una producción que también suba el interés en nuestra Liga MX. Veamos si lo logran, sería sensacional con tanto material telenovelesco que existe en este pambol nuestro de cada día.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUGARON CON EL REGLAMENTO