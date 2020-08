Jiménez falla, pero no es el villano

Raúl Jiménez falló un penalti a inicios del partido del Wolverhampton contra el Sevilla, en los Cuartos de Final de la UEFA Europa League.

Es importante saber que es el primer penalti que falla en un club después de 21 aciertos en que venía invicto. Si contamos los fallados con el Tri, sus números son 29 aciertos en 32 penaltis ejecutados. Una excelente marca.

No entro en detalles técnicos, se sabe que el portero ya lo conocía desde que estuvieron juntos en el Atlético de Madrid. Así que el guardameta tiene también su mérito.

La noticia en Europa no fue tanto que el Sevilla haya ganado, sino que Jiménez falló un penalti. Ahora que le tocó el papel de villano, da gusto escuchar en esta situación la declaración de un líder con sentido de equipo como lo es su capitán Connor Coady que afirmó: “No culpamos a Raúl, ha marcado muchos goles. Es enorme para nosotros, esto no es nada contra Raúl. No deberíamos haber concedido gol, así es como lo vemos, todos ganamos y todos perdemos juntos. Perdimos contra un gran equipo, pero dejamos todo en el campo”.

Qué importante es la visión de equipo, no buscar culpables sino asumir cuando se gana y se pierde es el resultado suma de todos los integrantes. No es un tema de villanos o héroes individuales, sino de la suma colectiva. Es una señal de madurez cuando se reconoce que el resultado es de todos. En muchos de los equipos en los que he colaborado con el tema psicológico este es un tema central. Si cuando se pierde se reprochan entre sí, la recuperación frente a la derrota se complica mucho más, porque falta el apoyo anímico que se requiere para sobreponerse rápidamente. Sí debemos dialogar sobre lo aprendido, pero el juicio a otros es un error de equipos de una mentalidad débil.

Estimados lectores, asumamos el rol de equipo en las situaciones en que ganemos o perdamos. Buscar culpables es la forma de acabar con el sentido de grupo. Analicemos con perspectiva la situación, pero evitemos responsabilizar a una persona y ayudemos a cada miembro a asumir su parte.

Esta ha sido la mejor temporada de Jiménez en su trayectoria como futbolista. Raúl, sigue llevando a lo alto el nombre de México.

Esta semana cumplo tres años con esta columna, gracias Récord por permitirme sumarme a este gran equipo.

