¡Ante el fracaso, ya hay culpables!

En efecto, derivado de la derrota ante Estados Unidos con el tradicional 2- 0, en la final de Concacaf Nations League, múltiples culpables han sido señalados. Cabe aclarar que México no ha vencido al equipo norteamericano desde septiembre del 2019, en que le ganó un amistoso 3-0.

Para Ricardo La Volpe, falta mentalidad para enfrentar la presión y hay un error en quererle jugar a un equipo de esta naturaleza de tú a tú. Ricardo Peláez ha criticado que hay algunos futbolistas que no se manejan de forma profesional y quieren hacer las cosas a su manera: “Los jugadores secuestran a la Selección Nacional, no quiero entrenar esto”.

David Faitelson quiere traer a Mourinho porque es de otra dimensión y afirma que ya directivos de la FEMEXFUT le “jalaron las orejas” a Jimmy Lozano exigiendo una renovación de la plantilla del Tricolor.

Diego Cocca por su parte, señaló que la complicada situación que vive la Selección Mexicana es culpa de los jugadores, directivos y del cuerpo técnico.

Para el Chucky Lozano el planteamiento no fue el correcto y dejaron de hacer cosas en general. Alberto García Aspe, reclama: “No me vengan con estupideces que tienen que estar en Europa” y agrega: “Tienes que tener buenos formadores, que no los tenemos. Las fuerzas básicas son una porquería”.

Christian Martinoli, aconseja a Lozano que, o agarra sitio y busca jerarquía interna, o lo van a devorar. Y así podríamos seguir mencionando análisis sobre las culpas y los culpables.

Es lógica la desesperación y el hartazgo, también entiendo el papel de los analistas, sin embargo, si queremos una solución real y de fondo, el enfoque requiere ser distinto. Cada uno en su ámbito tiene que reconocer su parte de responsabilidad. Recordemos que quien busca culpables siempre los encuentra. El reto es enfocarnos en las soluciones desde el ámbito de influencia de cada quién. Las preguntas podrían enfocarse de otro modo:

¿Qué tengo que hacer distinto en mi planteamiento como director técnico para mejorar el impacto del equipo?

¿Qué tengo que hacer como jugador para generar una disciplina acorde al técnico y una mística de equipo?

¿Qué tengo que hacer como Federativo para facilitar todos los recursos necesarios para el desarrollo de las fuerzas básicas y de la Selección Mayor?

¿Qué tengo que hacer como comunicador para aportar un mejor análisis y ofrecer alternativas de transformación?

¿Qué tengo que hacer como aficionado para frenar el grito homofóbico y seguir manifestando mi apoyo a mi selección?

¿Qué tengo que hacer como especialista en psicología para influir con mayor énfasis en la práctica de esta disciplina en la Selección Mayor?

Declaro abiertamente que yo soy corresponsable como psicólogo de no haber influido suficiente en la Federación Mexicana sobre la importancia de mantener el abordaje psicológico en el primer equipo.

Dos años en la era La Volpe y el Mundial de Alemania 2006 no fueron suficientes para lograrlo. Desde aquí mi compromiso por sumarme en mi propia materia.

Estimados lectores y lectoras, enfoquémonos en buscar soluciones y no culpables, asumamos la responsabilidad que nos toca desde nuestro círculo de influencia para lograr que las cosas cambien.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

