Vucetich: 'El ábitro ni siquiera quiso revisar la jugada de Antuna en el VAR'

Víctor Manuel Vucetich pidió que el VAR sea una herramienta para impartir justicia. El entrenador de las Chivas dejó entrever su molestia con el árbitro, Fernando Hernández, por no revisar la jugada en la que Jorge Sánchez derribó dentro del área a Uriel Antuna.

“Hubo una situación en específica, una jugada de Antuna que preguntamos, no la he visto, en donde preguntamos y había una posibilidad de un penalti que no quiso marcarla. Ni siquiera quiso ir a verla al VAR y es algo que nos queda con esa interrogante”, explicó en conferencia.

El ‘Rey Midas’ pidió a la gente que maneja el VAR que tengan mayor criterio y que no se dejen llevar por las playeras, sino que se dediquen a marcar con la mayor justicia posible, ya sea en jugadas que puedan beneficiar o perjudicar al Guadalajara o a cualquier equipo.

“No sé si eso nos beneficia o perjudica en el VAR. No debería de beneficiar ni perjudicar, debe ser concreto, debe ser imparcial y para impartir justicia, es lo que debería ser en el VAR. A favor o en contra que lo marquen.

“No tengo ninguna situación que agregar, pero sí pediría a la gente del VAR que tuviera mayor criterio para tomar decisiones correctas”, puntualizó el timonel del Rebaño.

Vucetich consideró que el Clásico Nacional fue muy parejo, pero que el golazo de Giovani dos Santos fue la clave para inclinar la balanza en favor del América, ya que sus delanteros no supieron ser contundentes.

“No quedamos satisfechos. Un partido que no debimos haber perdido, nos faltó hacer algo más, quisimos y luchamos todo el partido, tuvimos claras de gol y la diferencia en este encuentro fue la conclusión que hizo Giovani. Una disputa constante en las que tuvimos más alternativas de gol.

“A partir de que nosotros llegamos, el equipo tenía pocos goles. Después se tenían cerca de ocho goles, había una respuesta positiva, hoy no se dio. Es algo que tenemos que seguir intentando y trabajando, es algo que debemos de tener más contundencia en la forma de definición y debemos seguir redoblando los esfuerzos”, concluyó el estratega de Chivas.

