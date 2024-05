Christian Martinoli pone como favorito al América para el CL2024: "Me duele, pero está arriba"

El reconocido comentarista deportivo Christian Martinoli ha generado polémica al colocar al Club América como el principal candidato para alzarse con el título de la Liga MX en el Clausura 2024. En declaraciones recientes, Martinoli expresó: “Me duele mucho aceptarlo, el América está un escalón o dos arriba de los demás”.

El Clausura 2024 ha ingresado a la emocionante etapa de Liguilla y Play-In, donde los equipos están luchando por consolidarse como los posibles campeones del torneo. Sin embargo, según la visión de Martinoli, las Águilas se destacan como el equipo a vencer.

Durante una intervención en el programa "En Caliente" de TV Azteca, Martinoli, a pesar de su postura antiamericanista, reconoció la superioridad futbolística del equipo dirigido por André Jardine. Asimismo, señaló que el arbitraje podría ser un factor determinante a favor de las Águilas.

"América es el amplio favorito a ser campeón, en lo futbolístico es el máximo favorito, está uno o dos escalones arriba de los demás desde mi punto de vista y luego si ves cómo viene la mano en las divididas es más favorito", afirmó el experimentado narrador deportivo.

Martinoli también brindó un análisis detallado sobre otros equipos contendientes, descartando sus posibilidades frente al poderío del América. En sus palabras: "Para mí, Tigres sin portero tiene un gravísimo problema, no es Nahuel Guzmán. Rayados viene con el desgaste de la Concachampions y Cruz Azul es el equipo que más me gusta cómo juega, pero no tiene banca y si lo atacas lo metes en un problema".

