En América no piensan en el bicampeonato, aceptó Henry Martin: "Estamos muy dolidos"

América quedó eliminado de la Final de la Concachampions tras caer 2-1 en su visita a Pachuca, 3-2 en el marcador global de la Se,mifinal. Las Águilas no podrán pelear por el doblete, pero la ilusión del bicampeonato en Liga MX se mantiene, aunque es algo en lo que no piensan por ahora.

"Ahora estamos muy dolidos", declaró Henry Martin luego del partido en el Estadio Hidalgo. El capitán azulcrema señaló que se darán el tiempo de lamentarse por el descalabro en el torneo de la Concacaf, antes de centrarse de lleno en el torneo nacional.

"No estamos pensando en eso (el bicampeonato) hoy, pero después tenemos que levantarnos. Todavía tenemos algo importante que conseguir; tenemos que ser profesionales, mentalmente fuertes. No podemos tirar a la basura todo lo que nos hemos esforzado", y señaló que no sabe si llamar fracaso lo ocurrido en Concachampions, pero que tendrán que analizar las cosas.

Por otra parte, el capitán y goleador azulcrema externó que hay gran frustración porque tuvieron oportunidades para llevarse la victoria, pero carecieron de contundencia. Y lamento una de sus fallas a nivel personal. "Trabajamos, lo intentamos. Estábamos muy ilusionados por conseguirlo y no se pudo".

"Nos faltó meterla. Tuve una ocasión, la fallé y creo que pudo haber sido diferente. Era el sueño de todos; estamos muy dolidos, avergonzados. Creo que dominamos, faltó contundencia, algunos errores atrás. Es futbol, tenemos que darle la vuelta", finalizó.

