El Hidalgo no marca diferencia. André Jardine confirmó que jugar de visita no condiciona a ningún equipo, por ello, América buscará el boleto a la Final hasta el último instante de la serie en el juego de Vuelta.

“Este duelo no me parece que el factor local haga diferencia, recuerdo un 3-0 del Pachuca aquí en el Azteca, un 3-0 en Pachuca para América, cuando llegamos ganamos 4-0, es un duelo muy parejo, abierto, no siento que los estadios marquen la diferencia.

"Saben jugar ambos equipos, difícilmente terminaremos sin goles, el empate 0-0 es improbable, a partir de dos nos favorece, pero América no piensa otra cosa que dar lo mejor siempre y sacar el resultado en el siguiente partido; el América dará la vida en la cancha en el próximo partido”, confirmó el estratega brasileño.

Además, Jardine descartó que las Águilas estén pasando por una crisis futbolistica por los últimos resultado, asegurando que es normal por la clase de rivales que ha enfrentado.

"Estamos enfrentando partidos duros, el otro día Pumas se jugaba la vida, si perdía estaba fuera del torneo. Para mí es normal, una semifinal contra un equipo que tiene su identidad, es casi un clásico en México, siempre se enfrentan en instancias finales, hay que entender esto, este tipo de partidos se definen en detalles", finalizó.

