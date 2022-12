Vanessa Huppenkothen rompió en llanto tras la eliminación de México de Qatar 2022

Le dolió la derrota. Vanessa Huppenkothen compartió un video en sus redes sociales donde muestra su estado de ánimo después de que México fuera eliminado de la Copa del Mundo de Qatar 2022, pues la periodista deportiva rompió en llanto señalando que está vez sí le dolió la derrota Azteca.

“Hoy no quise ir al estadio, quería como estar tranquila, sola, viendo el futbol. Estoy bien triste, neta sí me dolió un chorro. Ya sé que sueno muy ridícula y ‘¿cómo lloras por una selección?’, pero sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho.

“Amo el futbol, amo la selección, amo mi país, amo verlo jugar. Somos una afición súper chingona; la neta estando aquí (en Qatar), de las más fregonas que hay en el mundo. Estamos felices, bailando, cantando, gritando. Es muy chingón ser mexicano. Hoy sí me mató la selección”, dijo en llanto la comunicadora de ESPN.

México venció a Arabia Saudita, pero Polonia le arrebató el segundo lugar por diferencia de goles y por primera vez, después de siete Copas del Mundo, se regresa a casa en la Primera Fase.

