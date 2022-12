Gerardo 'Tata' Martino, técnico de la Selección Mexicana, asumió toda la responsabilidad en la eliminación del Tricolor de Qatar 2022 pese a vencer a Arabia Saudita.

De paso, el estratega confirmó lo que ya había adelantado RÉCORD: terminó su era al frente del Tri una vez que acabó el juego ante los árabes.

“No podría decirle absolutamente nada la gente, soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos, como responsable de esto que provoca mucha tristeza, lo único que tengo que decir es que asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso, que tenía 7 Mundiales que no se producía”, dijo en conferencia de prensa.

“De lo otro, me parece que la primera pregunta contesta un poco lo que sería la segunda pregunta, no hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro debería ser de alguna manera distinta, el contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada para hacer”.

Pese a que no se ganó ante Polonia y se perdió contra Argentina, Martino dijo que no fue en esos juegos donde se perdió le clasificación, sino en el duelo ante los árabes.

“Fue el partido que mejor jugamos, donde más ocasiones creamos, podíamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos para no depender de otro partido, no encuentro la eliminación en los otros partidos, la encuentro en este partido”, comentó.

Martino aceptó que cometió errores en los planteamientos ante Polonia y Argentina en el complemento de cada duelo.

“Podría decirse no haber sostenido el ritmo y la forma de partido del primer tiempo contra Polonia en el segundo, jugamos un primer tiempo de superioridad sobre el rival, no sufrimos más allá del penal, pero no lo supimos sostener y a lo mejor ameritaba alguna modificación

“A lo mejor en el partido con Argentina y estando 0-0 podíamos haber modificado el sistema táctico y enfrentar el segundo tiempo con nuestras formas habituales”, agregó.​

