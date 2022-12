Luis Chávez lanza dardo a Martino vs Argentina: 'No entendimos lo que quiso plantear'

Rompió el silencio. Luis Chávez no titubeó y ha señalado que en el juego entre México y Argentina de la Jornada 2 de la Copa del Mundo de Qatar 2022 los futbolistas no entendieron el planteamiento del Tata Martino.

Y es que, en aquel juego del 26 de noviembre, el Tricolor salió con línea de cinco y sin delantero central, por lo que hizo falta la presencia de un 'killer' en el área, por lo que ni hubo peligro en el arco rival y el Cuadro Azteca cayó 2-0. Ahora, se da a conocer que los propios jugadores no sabían cómo jugar.

"Los que jugamos somos nosotros. En el segundo partido no entendimos lo que él quiso plantear, defendimos bien por un lapso de tiempo, pero no generamos peligro, así no se pueden hacer goles, terminamos perdiendo ese partido”, dijo en conferencia de prensa el autor de un golazo ante Arabia Saudita.

Pese a su buen rendimiento en lo individual, el jugador del Pachuca dijo que se iba muy triste de Qatar 2022.

"En lo personal me siento muy triste, dejamos de hacer muchas cosas los primeros dos partidos, reaccionamos un poco tarde, teníamos esperanza de poder calificar, al final no lo logramos, más allá de lo personal, me quedo con lo colectivo y me voy muy triste".

México quedó eliminado de Qatar 2022, pues sumó cuatro puntos en tres partidos y, a pesar de vencer a Arabia Saudita, los de Martino cayeron por diferencia de goles contra Polonia.

Por su parte, Gerardo ha señaló, tal y como lo adelantó RÉCORD, que su gestión al mando ha terminado. “El contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada para hacer”, dijo el DT argentino en conferencia.

