Luis Chávez: "Los primeros dos partidos quedamos mucho a deber y en este no nos alcanzó"

Luis Chávez, autor de uno de los dos goles de la Selección Mexicana ante Arabia Saudita, reconoció la tristeza que le causó haber quedado eliminado de la Copa del Mundo, pero está consciente de que el equipo quedó a deber.

"Mucha frustración. Los primeros dos partidos quedamos mucho a deber y en este no nos alcanzó, tuvimos una desatención y eso nos acaban dejando fuera. No hicimos los que normalmente veníamos haciendo", dijo a TUDN.

En tanto, el jugador del Pachuca señaló que debe haber un análisis fuerte, pues México tiene que estar siempre en mejores instancias dentro de un Mundial y ahora no pasaron de la fase de grupos. Además de que dijo que pese a la alegría por su gol, el resultado le causó molestia.

"Ya veremos qué va a pasar después, quienes nos tendremos que ir de esta selección porque no puede pasar esto, México tiene que pasar de fase de grupos, nos pusimos de meta el quinto partido y no pudimos.

"Me deja una sensación agridulce por el gol y por el resultado", indicó.

