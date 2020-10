¿Cuándo está previsto que inicie el Clausura 2021?

INQUIETUD

El inicio del Clausura 2021 está programado para el viernes 8 de enero, sin embargo, algunos equipos han expresado la inquietud de que el arranque se pueda posponer por lo menos un par de semanas con la intención de los clubes hagan un trabajo fuerte de pretemporada, lo cual no pudieron hacer para el presente torneo por el tema de la pandemia.

El Guardianes 2020 concluye en su fase regular el 9 de noviembre. Por esa razón, los equipos que no califiquen tendrían más de dos meses para hacer pretemporada. La Final será el 13 de diciembre y esos dos clubes tendrían menos de un mes, de acuerdo al arranque programado. En las próximas semanas la Liga MX ofrecerá una respuesta sobre esta inquietud.

SIN NOVEDAD

La Final del Guardianes será el 13 de diciembre, ya que el Mundial de Clubes se encuentra en el limbo y no se sabe cuándo se podría jugar, si es que se juega. Rayados de Monterrey es el representante de Concacaf y por ello el reglamento contempla postergar la Final del Guardianes hasta el 27 de diciembre en caso de que los norteños lleguen a ese instancia.

FIFA no ha resuelto el tema, lo que es un hecho es que no se podrá jugar en diciembre tal y como estaba programado y lo tendrían que mover hasta el próximo año con la posibilidad de meterlo con 'calzador' en la Fecha FIFA de marzo, aunque los clubes no pudieran contar con sus seleccionados para la disputa del Mundial de Clubes.

SORPRESA

Por primera vez en lo que va del torneo aparece un jugador del Querétaro dentro de los once mejores de la competencia de acuerdo a Wyscout, la plataforma de futbol que le da servicio a la Liga MX y a muchas competencias del mundo.

El uruguayo Kevin Ramírez de los Gallos está como el mejor volante por izquierda, superando en ese sitio a Luis Quiñones de Tigres y a Martín Rodríguez de Mazatlán, que se habían alternado ese sitio. Ramírez llegó el año pasado para Atlante y jugó en Liga de Ascenso, donde no llamó la atención como lo hace ahora.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: BONILLA VE LEJANO EL REGRESO DE LOS AFICIONADOS AL AZTECA Y CU