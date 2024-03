Oportunidad

Jugadores como Raúl Jiménez, Israel Reyes, Diego Lainez, Marcel Ruiz, Jordi Cortizo, Alexis Vega y César 'Chino' Huerta que no fueron llamados para el Final Four tendrán alguna opción de ser llamados para la Copa América luego de que varios de los convocados no estuvieron en su nivel. La Dirección de Selecciones espera que se publique el reglamento para saber si serán 23 o 26 los elementos que podrá citar cada Selección. La intención de México es hacer una concentración de dos semanas en Estados Unidos antes de arrancar el torneo.

PRECIOS

Entre 30 y 50 millones de pesos es el precio de las franquicias en Liga de Expansión y el monto varía en función de tener o no subsidio de la Liga MX, ya que hay 12 clubes que tienen un bono anual de 20 millones de pesos por parte de la Liga MX. Clubes como Cimarrones y Tepatitlán están en disposición de aceptar ofertas, en el caso de Cimarrones su precio ronda los 50 millones de pesos, ya que ellos tienen el subsidio mensual de 2 millones de pesos, mientras que Tepatitlán no tiene ayuda y por ende se habla de que la franquicia ronda los 30 millones de pesos.

EL ELEGIDO

La directiva del Puebla se entrevistó con Adolfo Ríos, Luis Miguel Salvador e Ignacio Palou para ofrecerles el puesto de director deportivo y con ninguno de los tres hubo acuerdo, motivo por el cual los camoteros decidieron aceptar la recomendación que les hizo el propio entrenador Andres Carevic quien puso sobre la mesa el nombre del español Angel Luis Catalina a quien Carevic conoció en Saprissa de Costa Rica donde el español hizo un buen trabajo como director y por ello fue al Español de Barcelona. Catalina aceptó la invitación y buscará adaptarse lo más rápido posible al medio mexicano, del cual tiene muchas referencias de cuando estuvo en Saprissa.