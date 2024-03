Desde noviembre pasado, Arturo 'Calaco' Villanueva se integró a Chivas con la intención de hacer relaciones con equipos de la MLS para darle seguimiento a jugadores mexicoamericanos y al mismo tiempo poder planear un programa de academias dirigido al mismo mercado. El “Calaco” es gente de futbol, trabajo mucho tiempo en Grupo Salinas con Morelia, Jaguares y Atlas y posteriormente estuvo en Querétaro. Durante la visita de Chivas a Los Angeles para jugar ante Atlas, se observó a Villanueva ya siendo parte de la delegación rojiblanca.

SIGUEN

Más de una semana tienen en Europa el "Tato" Noriega y Héctor Lara, dirigentes de Rayados de Monterrey que están observando algún posible refuerzo para el torneo venidero. El “Tato” y el “Negro” Lara han sido vistos en Mónaco, Manchester, Madrid y ahora se encuentran en Londres. Por ese motivo los dos directivos no estuvieron ni en el amistoso de Rayados contra San Luis, ni en la reunión de dueños y dirigentes que se llevó a cabo en Dallas, Texas.

MUCHAS DUDAS

Varios dirigentes de Liga de Expansión se reunieron en Guadalajara invitados por Arturo Lomelí, propietario del Atlético La Paz para platicar sobre el proyecto de la Liga Expansión Sub 23 ya que muchos tienen dudas sobre el funcionamiento, toda vez que hasta la fecha no hay reglamento y se conocen pocos detalles, toda vez que todavía no se han llevado a cabo las mesas redondas prometidas por la Liga para tratar de tener más claro el funcionamiento de dicha categoría.