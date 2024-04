¡Otra vez fuera! Andrés Guardado es baja para el duelo vs Necaxa, sigue sin salir de la lesión

La apuesta que hizo León por Andrés Guardado hasta el momento no está resultando positiva para los Esmeraldas, pues desde el regreso del Principito a México, se ha pasado más tiempo fuera de las canchas que dentro, esto a consecuencia de una lesión muscular de la cual aún no se recupera al cien por ciento, por lo que todavía no recibe el alta médica.

De acuerdo a información de TUDN, Andrés Guardado quedó de nueva cuenta descartado por Jorge Bava para el partido de este domingo ante Necaxa, por lo que no formó parte de la convocatoria y ni siquiera realizó el viaje con el equipo a Aguascalientes.

Guardado se lesionó el pasado 10 de febrero en el duelo en contra del Club América correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2024, por lo que el mediocampista mexicano cinco veces mundialista ya va para dos meses fuera de actividad, prácticamente la mitad del campeonato.

Hasta el momento Andrés solamente ha podido disputar cinco juegos con la camiseta del León y solo dos de ellos lo ha hecho como titular y a pesar de que el club no ha dado una fecha sobre su regreso a las canchas, se espera que en las próximas semanas vuelva a entrenar al parejo del equipo y se encuentre listo para la parte más importante del torneo que es la liguilla.