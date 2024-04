Gerardo Arteaga desmiente haber insultado a Adonai Escobedo en el Rayados vs Chivas

En la primera parte del partido entre Rayados y Chivas, Gerardo Arteaga vio la tarjeta roja luego de un reclamo que le hizo al árbitro central, Adonai Escobedo, quien, en la cédula agregó lo siguiente: "Causal 6: Emplear lenguaje y/o gesto ofensivo, insultante o humillante (por decirme, no mames, cabrón)".

En redes sociales, el ex del Genk compartió su versión, desmintiendo lo que comentó el árbitro en la cédula. "Lo de CABR*N jamás lo dije 'Van 2 faltas que me hacen no mames' Una jugada antes me pidió disculpas porque dijo que no vio la falta", dijo en su cuenta de X.

Antes de compartir lo anterior, al término del partido dejó un mensaje para la afición en su cuenta de Instagram, pidiendo perdón y asumiendo la responsabilidad de lo ocurrido.

"Antes de todo quiero pedir una sincera disculpa, a mis compañeros, cuerpo técnico y afición. Asumo 100 por ciento mi responsabilidad y no buscaré excusarme con nada. ¡Les prometo que no volverá a pasar y seguiré trabajando! ¡Aguante Rayados!", comentó a través de Instagram.

