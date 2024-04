Gustavo Lema presionado por el mal momento de Pumas: “No quiero ver la tabla”

No hay espacio para otro traspié. En esta recta final del Clausura 2024, Gustavo Lema es consciente de que Pumas no puede dejar escapar puntos si desean jugar la liguilla o los Play In, ya que actualmente están en riesgo de quedarse afuera.

"Me parece que fue un partido parejo, estamos en una situación del torneo en la que no tenemos lugar para otro tipo de traspié en cuatro puntos y demás, estamos matemáticamente en condiciones de hacer incluso algún punto más que el torneo pasado, pero bueno, también hay una realidad que tiene que ver con un montón de lesiones, un montón de accidentes, así que estamos de cara a este último tramo con la intención de tener una levantada que empieza ya hoy desde el rendimiento", señaló Lema.

A pesar de que Los felinos mostraron una mejoría ante Cruz Azul, el estratega argentino es consciente de que pueden volver a bajar su nivel si vuelven a padecer de las lesiones debido a como está conformado el plantel: "Estoy contento, pero quiero que no pase más esto (lesiones), lo avisamos antes de empezar el torneo, lo único que creíamos que nos podía complicar era tener este tipo de accidentes por el tipo de plantel que teníamos".

Ahora que los del Pedregal cuentan con plantel completo, deberán de buscar escalar pues sí esa es la clasificación lo antes posible si no quieren quedarse fuera de participar en la liguilla, ya que actualmente se ubican en el décimo lugar con 17 unidades. "No te voy a mentir, no quiero ver la tabla, pero sé que lo que viene va a ser bueno y estamos en condiciones de pelear y de meternos ahí", agregó Lema.