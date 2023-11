Mario García sobre Maradona: "Diego reconoció el talento mexicano"

Mario García, director técnico de Atlante, reflexionó sobre el legado de Diego Armando Maradona en su paso por México al frente de Dorados de Sinaloa, en el marco de los 63 años de edad que estaría cumpliendo el argentino este lunes 30 de octubre.

García subrayó la admiración de Maradona por el talento local y la necesidad de valorar más a los entrenadores nacionales.

“Gente como Diego reconoció el talento mexicano, él me conoció y supo de la capacidad en México a veces no ponderamos al director técnico nacional, por eso estamos llenos de estrategas extranjeros, al mexicano no le tenemos respeto”, dijo Mario García a RÉCORD.

García, quien fue el brazo derecho de Maradona en Dorados, reveló algunos de los aprendizajes más valiosos que obtuvo de la leyenda argentina.

“Fueron muchos (aprendizajes) en el tacto con el jugador, en la exigencia. Tenía un carisma natural y solo lo percibías cuando estabas en contacto directo con él”, confesó.

El director técnico también expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer a Maradona no solo como una figura pública, sino como una persona

“Convivir con tu ídolo, que tenías de niño, él tenía la mente muy bien, recordaba sus juegos del 70, que le anotaba a los rusos”, argumentó.

“Conviví con Diego, el hombre, el chavo que jugó dese niño y se hizo figura, no con el personaje, eso fue importante porque no todos tienen la fortuna de toparse y trabajar codo a codo con un icono, es aprendizaje puro”, declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA DE EXPANSIÓN: JULIO CRUZ DE ALEBRIJES, ANOTA GOL DE TIJERA ANTE ATLÉTICO LA PAZ