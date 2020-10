Pumas es cantera, América es cartera

Hay gente que se pregunta si en México tenemos Clásicos como para presumir, que si América vs Guadalajara, que si Cruz Azul vs América, que si Pumas vs América, siempre es con el América, o el Clásico del Norte.

Hay un solo Clásico que es el América vs Guadalajara, y el Clásico América vs Pumas que se juega el sábado es un Clásico que se ha forjado porque son dos instituciones que son totalmente diferentes. Pumas depende de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las Universidades de mayor prestigio de América Latina, tiene una cantidad de alumnos impresionantes y además es parte del estudiantado, del proletariado.

El América es un equipo hecho a base de dinero por una televisora muy poderosa atrás que empuja y empuja al equipo y además maneja la Federación Mexicana de Futbol, con una gran ventaja sobre Pumas que no maneja a la Federación Mexicana de Futbol.

Pumas es un equipo construido con base en la cantera, jugadores canteranos que, últimamente, no han salido muchos, pero seguramente saldrán y algunos extranjeros de calidad como fue la época de Muñante, Cabinho, Cándido, Cuéllar, Hugo Sánchez y varios jugadores más.

El América es un equipo más basado en comprar jugadores extranjeros y en alguna época tuvo jugadores de cantera como el caso de Tena, Manzo, Cristóbal Ortega, pero en general sus grandes figuras han sido extranjeros desde Carlos Reinoso hasta la fecha. Hoy el América está lleno de extranjeros, Pumas tiene sus extranjeros mezclados más con los canteranos.

Se volvió un Clásico muy reñido a raíz de un enfrentamiento que tuvieron en una Final y que empataron en el Estadio Azteca a un gol y en el partido de Vuelta en Ciudad Universitaria, se empató a cero goles, un día catastrófico para Pumas porque en el túnel 29 hubo tal cantidad de gente que se empujó y lamentablemente hubo fallecidos.

Después se fueron a Querétaro en un partido que iba a dirigir un árbitro, entró (Guillermo) Cañedo al vestidor del árbitro y salió con otro nombre, teníamos las alineaciones y el nombre del árbitro, salió que era Joaquín Urrea el árbitro de partido y Urrea se encargó rápido del juego, mató a Pumas, así de fácil.

Dirá lo que quiera, pero mató el partido, marcó un penalti al principio y ahí acabó el partido, una jugada idéntica en el área rival ya no la marcó y ganó finalmente el América 3-1. Yo estoy seguro que, si hubiera habido antidoping, varios del América hubieran dado positivo, total y absolutamente.

Pumas jugaba mejor que el América en ese momento como equipo de futbol. América tenia a sus individualidades, Bacas, Brailovsky, Hermosillo, jugadores que cambiaban el ritmo de un partido y salían triunfadores. Pumas era un equipo más homogéneo con sus figuras, pero ni Miguel España ni Ferretti alcanzaban el nivel de estrellas de futbol, era más un conjunto el equipo universitario.

Y fue un partido peleado, disputado, y así se ha ido formando un Clásico de la clase estudiantil con la clase rica del país que puede tener el dinero suficiente para comprar jugadores de cierto nivel, no los mejores del mundo porque nunca los han tenido y cuando tuvo uno, Dirceu, que era muy buen jugador, se tuvo que ir porque él decía que pasaba la pelota y le devolvían sandías.

Así se fue levantando un Clásico Capitalino que es el Pumas vs América. Quizás Pumas ha bajado su nivel, América ha mantenido el nivel más o menos, calificando, ganando títulos, Pumas también ha ganado algunos, pero no a la par del América.

El partido del fin de semana llega tocado, porque el técnico del América, el Piojo Herrera, hizo declaraciones muy duras contra la Selección Mexicana, diciendo que no iba a prestar jugadores porque no era un partido de Fecha FIFA, que era un capricho ese partido, el México vs Holanda y el México vs Argelia, y que se iba a viajar justo cuando se va a jugar una fecha tan importante, porque el América tiene lesionados a varios jugadores.

Tiene a sus dos centrales lesionados, Aguilera y Bruno Valdez, está lesionado el portero Ochoa y tiene a varios jugadores tocados de medio campo hacia adelante. Además de que prestó a Córdova al partido contra Guatemala, se cansó muchísimo, también va a prestar a Henry Martín y después va a viajar a Holanda.

Los jugadores holandeses van a ver llegar a la Selección y van a decir: “¿Está es la Selección que vamos a enfrentar?”. Unos llegan primero, otros vienen de Europa, se juntan, yo no sé el Tata Martino en que estaba pensando después de tantos meses de no haber partidos de Selección Nacional, justo los equipos boicotean, costó trabajo convencer a Pumas de que prestara a Talavera, que es de lo mejor que tiene Pumas, se va. Hoy viaja a rumbo a los Países Bajos para enfrentar a Holanda.

Es un jaloneo, me parece que es una actitud mala la que ha puesto de ejemplo el Piojo Herrera, como diciendo: “Aquí mando yo y lo que diga yo se hace y me apoya el dueño y se acabó”, cuando a Yon de Luisa, que es el Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, lo que más le importa es la Selección y que vayan jugadores de América, de Pumas, de Guadalajara y de todos los equipos que han sido convocados, además de los extranjeros, porque Holanda no es una selección cualquiera y el ridículo podría pesar en el futbol mexicano si pierde de manera categórica.

Ese es el poder que tiene el América sobre la Federación Mexicana de Futbol, es el dueño de la Federación Mexicana de Futbol, el dueño del América es el dueño de la Federación Mexicana de Futbol, es el que manda, el que filtra las decisiones y el que decide finalmente si le da para arriba y luego para abajo.

Pumas ha sobrevivido en ese mundo imperial, de gastos estratosféricos, ¿Pumas habrá comprado un jugador de 10, 15 millones de dólares?, lo dudo mucho. Generalmente compra jugadores extranjeros baratos, los va haciendo y vive de la cantera.

Pumas es cantera, América es cartera y se enfrentan el próximo sábado en un partido que, por lo que siento, Herrera está nervioso y cree que puede perder y él no quiere perder ningún Clásico, para que salga airoso e ir a los medios de comunicación y decir: “Señores enfrenté tres Clásicos que me impuso la Liga de forma consecutiva y no perdí ninguno”.

Es más el orgullo del técnico americanista que el orgullo del jugador por estar en la Selección Mexicana de Futbol, pero eso sí, cuando se acerca el Mundial van a estar llorando y van a alegar todo lo que se puede alegar.

A los equipos les interesa el partido que se va a jugar el fin de semana y punto. No les importa si México va a jugar en Holanda o contra Argelia, no les importa nada y si no pueden prestarle jugadores, mejor demostrado ha quedado en el llamamiento que ha hecho Herrera de boicotear este partido. ¿Para quién es el boicot?, quién sabe. ¿A quién va dirigido?, quien sabe, pero lleva jiribilla.

