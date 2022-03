Amaury vs Higuera: Secretos de una crisis

La grabación de un aficionado cuando Amaury Vergara salía de la comida que Grupo Pachuca ofreció a los invitados especiales a la décima investidura del Salón de la Fama se volvió viral.

En ella se observó el enojo del dirigente tapatío cuando José Luis Higuera lo saludó, tanto así que al final lo encara para decirle: “Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más”.

Esa escena detonó un sinnúmero de dichos, conjeturas y especulaciones. Muchas de ellas verdades y mentiras a medias.

Lo que era indudable es que en este video se enfrentaron los dos personajes calificados por millones de 'Chivahermanos' como los dos últimos grandes villanos y culpables de la crisis del equipo más popular de México.

¡EN ESTA ESQUINA!

En el ring mediático, en una esquina estaba Amaury Vergara, uno de los dueños del equipo, un apasionado del cine, denostado por la mayoría de los aficionados por su poco conocimiento del futbol y en los tiempos recientes principalmente por tejer un manto de inmensa protección para que su amigo, sensei o gurú, Marcelo Michel Leaño, fuera nombrado técnico, sin tener ningún merecimiento y el cual, a pesar de los malos números, se mantiene como estratega.

En la otra esquina está José Luis Higuera, un personaje controvertido y soberbio, quien en su juventud fue aficionado del América y el cual también sin tener mucho conocimiento del futbol, llegó a tener el control total de Chivas, al que arribó por su reconocida capacidad en el mundo financiero de donde emigró al futbol.

El dirigente es egresado de la Anáhuac y de la IPADE, fue socio de Actinver y fundador de Pure Leasing, además de ser miembro de los funcionario de alto nivel de Heller Financial, Standard Bank y WestLB AG, entre otros.

AMAURY VS ALMEYDA

Una mayoría del público implacable de las redes sociales le levantaron la mano a Amaury Vergara por su acción contra Higuera, incluso Rodolfo Pizarro le dio like a la publicación. No son pocos los que aseguran que este fue el culpable directo de la salida del 'bien amado' Matías Almeyda.

Sin embargo, hay una historia que no todos conocen: quien estuvo a punto de agarrarse a golpes con Amaury en 2018 fue el propio técnico argentino una vez que el joven Vergara se lo encontró en un bar cercano al hotel de concentración, previo al juego de visita en Toronto de la Concachampions.

Al dirigente le molestó sobremanera encontrarlos ahí, previo al juego. Hubo reclamos, insultos, mentadas de madre, amagues y duros señalamientos entre ambos, la discusión comenzó en el bar y terminaron en la calle, entre la gente de seguridad y el cuerpo técnico que acompañaba a Matías, a duras penas lograron separarlos para evitar el pleito.

¿Ese evento desencadenó que le bajaran el pulgar a Almeyda? Muy posiblemente, era el hijo del dueño. Quizás es por ello que diversas fuentes nos aseguran que fue una de las razones por las que el propio Jorge Vergara diera la orden de que ya no siguiera con el equipo.

Estos fueron los entornos y antecedentes que ayudarán a entender lo que sucedió en Pachuca la semana pasada. Debo dejar muy claro que la intención de la columna no es señalar un vencedor, ni un vencido, sino plantear en base a hechos documentados y circunstancias, situaciones que deben de considerarse de manera puntual, para que así sin filias o fobias, usted apreciable lector emita su propio veredicto. Estos hechos son en reflejo de lo que sucede en Chivas hoy en día.

ANGÉLICA TOMA EL CONTROL

La relación Higuera-Jorge Vergara comienza en 2008, pues el financiero es quien le consigue a través de Pure Leasing, la empresa que fundó, un crédito superior a los 600 millones de pesos para la construcción del hoy Estadio Akron, una de las pocas promesas que cumplió cabalmente el también dueño de Omnilife, mismo que se inauguró en junio de 2010 con la presencia del Manchester United.

Desde ahí, Higuera se convirtió en una especie de gurú financiero para Jorge Vergara en todas sus empresas hasta que Angélica Fuentes, quien a finales de 2008, ya como esposa del empresario, tomó todo el poder y cuando decimos TODO, era auténticamente TODO, pues se involucró en el control de cuentas, de asambleas, de las empresas y sociedades alternas, de estados financieros y ella, en lo personal, desechó los servicios y consejos de Higuera, con quien simplemente no congeniaba desde que intentó cambiar los pagos y arreglos del crédito por el estadio.

Cuando Angélica Fuentes Téllez fue nombrada como directora general del Grupo Omnilife-Chivas, Jorge Vergara prácticamente le entregó la llave maestra. Con todo ese poder ella llegó con la guillotina afilada, despidió a más de 500 empleados. Gente de toda la vida del empresario e incluso familiares fueron despedidos, muchos de ellos demandaron a Omnilife, como el abogado y gran operador de Jorge Vergara para extinguir la A.C. y comprar Chivas, hablamos de Héctor Fierro.

Cual humedad, Fuentes Téllez se infiltró, pasaron los años y a finales de 2013 gente muy cercana a Jorge Vergara, como Fredy Helfon, Frangie, Carlos Álvarez, y otros se le acercaron y le insistían en que retomara el control de sus empresas, pues éstas estaban en grave riesgo. Finalmente, los escuchó, revisó los números y NO le empezaron a cuadrar las cuentas que le presentaba la CEO de Omnilife-Chivas y todavía esposa Angélica Fuentes, así que decidió de nueva cuenta involucrarse a fondo de forma silenciosa, para no despertar sospechas.

'ASALTO' A OMNILIFE

Astuto como era, Jorge Vergara fingió semanas o meses ante Angélica NO haber descubierto NADA de malos manejos, tenía que ganar tiempo, obtener evidencias y diseñar una estrategia legal y fiscal para recuperar lo que le habían estado arrebatando poco a poco. Fue entonces que envía a su todavía esposa de vacaciones con sus hijas en Semana Santa, y justo en ese momento, lo aprovecha para literalmente tomar por 'asalto' su propia empresa de Omnilife. La interviene con fuerza pública y desconoce legalmente a Fuentes Téllez como directora general. Cuando la empresaria quiso reaccionar ya fue demasiado tarde. Nunca más piso esas instalaciones del grupo. La guerra comenzó justo en ese momento.

Lo que descubrió habría sido terrible, en primera instancia ya sólo tenía 50 por ciento de sus empresas y 49 ya era propiedad de Fuentes Téllez. De las cuentas personales y empresas de Jorge Vergara, su esposa había sustraído millones: “Simulaba tener recursos propios y con ellos se hizo accionista de Grupo Omnilife, Grupo Chivas, y adicionalmente simulaba dar préstamos a la sociedad Omnilife con el dinero sustraído ilegalmente…” dice la carpeta de investigación. Había deudas por todos lados y además se hablaba de un desfalco por ¡siete mil millones de pesos!, aseguró un día Higuera en la cadena ESPN.

QUIEBRA INMINENTE

Vergara diseñó la reestructuración, contrató a Higuera como director general, quien regresó a la gente de confianza que Angélica despidió, este incorporó a Diego Calderón, cuñado de Amaury, en un puesto de dirección, la familia empezó a ocupar posiciones como con José Vergara, Francisco Borrego y otros, algo que antes ya no sucedía.

La situación financiera era caótica. Hay quien nos asegura que Fuentes Téllez ya había planeado vender al equipo, para así tener liquidez y así tapar el multimillonario desfalco. Se nos asegura que incluso se había pactado una promesa de venta con un grupo inversor de Nueva York que, en teoría, estaría operando confidencialmente para la familia de Eduardo Leaño.

Cuando Jorge Vergara retomó el control, contrató de tiempo completo a Higuera y le habría ordenado desechar la operación pactada por Fuentes Téllez, por este hecho hubo amagues de demanda por incumplimiento de promesa de venta que no fructificaron. Vergara Madrigal se puso firme: ¡NO vendería Chivas! Para él, Omnilife representaba 85 por ciento de sus activos y el equipo sólo 15.

EVASIÓN FISCAL MILLONARIA

En aquel momento se descubrió que algunas empresas vinculadas tenían más de cuatro años sin pagar impuestos y estaban siendo requeridos por el SAT para cubrir un crédito fiscal inicial de 400 millones otorgado en 2010 por parte de la empresa Madcam Corporation, un outsourcing contratado por Angélica Fuentes para pagarle sueldo a algunos jugadores como Héctor Reynoso, Alberto Medina, Jonny Magallón y muchos más, así como a algunos proveedores de Omnilife.

En total, esta empresa vinculada a Chivas acumuló un crédito fiscal por 968 millones de pesos. Esta empresa fue declarara 'facturera' por las autoridades con el oficio número 500-05-2017-30253 de fecha 16 de agosto de 2017, es decir, habría realizado operaciones simuladas.

¿HIGUERA TRAICIONÓ A VERGARA?

En las actas constitutivas de algunas empresas aparecen vinculados los nombres de Angélica Fuentes Téllez y José Luis Higuera Barbieri. Es entonces cuando surge la pregunta: ¿Higuera estaba traicionando a Jorge Vergara haciendo a la par sociedades secretas con la entonces exesposa y enemiga Angélica Fuentes?

De primera vista, así pareciera. Pero la realidad NO es así. En el acta constitutiva de Ez Sports S.A.P.I. de C.V. dice a la letra que así se denominará y que está constituida por dos sociedades; HG Enterprises S.A.P.I. de C.V. y SPETS, S.C. Según el RFC de la empresa esta fue dada de alta el 10 de noviembre de 2004.

La vinculación entre Fuentes Téllez e Higuera Barbieri, como socios NO surge de EZ Sports, empresa dada de alta en noviembre de 2004, sino a través de la empresa HG enterprises. De 2007 y hasta el 2014, ya como directora de Omnilife-Chivas, Angélica creó más de 30 diversas empresas (la mayoría terminaron embargadas por el SAT) y se asoció en otras más como sucedió con VAV Derivados, donde nombra como presidenta a Leticia Ruíz Lozano, quien en ese momento tenía el cargo de directora jurídica de Omnilife y señalan como domicilio fiscal Av. Paseo del Prado 387, en Zapopan, justo donde se encuentran las oficinas corporativas de Vergara Madrigal, es decir, la empresa es del Grupo Omnilife, de manera velada.

Y es precisamente VAV Derivados la que en abril de 2007, por instrucciones de Vergara Madrigal, adquiere algunas acciones de HG Enterprises, propiedad de Higuera, por eso incluyen a la directora jurídica del grupo, esto lo confirma una investigación publicada por el diario Reforma, mencionando que Angélica Fuentes, posteriormente, se designó apoderada legal de la empresa.

Justo aquí cobran especial relevancia las fechas, en junio de 2014, en Asamblea HG Enterprises, liquida las acciones y el cargo de Angélica Fuentes en VAV derivados. Casi a la par de que aparezca la sociedad clandestina entre Coras-Chivas en la Liga de Ascenso. Posteriormente, cuando se hace el traslado a Zacatepec, los socios de HG Enterprise para EZ Sports, ya no son los mismos.

CORAS, EL TRIÁNGULO PERFECTO

Pocos saben que quien llevó y trabajó políticamente y pactó con el entonces gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (hoy en la cárcel) la llegada de un equipo del Ascenso NO fue José Luis Higuera inicialmente, sino Juan Manuel Herrero, hombre cercano a Angélica Fuentes, a quien años después pusiera de presidente en Chivas.

Herrero consiguió para el equipo un 'apoyo' cercano a los 40 millones anuales del gobierno, Angélica Fuentes consiguió que Vergara le prestara jugadores y pagara la nómina. Todo tenía una explicación y un fin, Chivas ya NO tenía al Tapatío, su esposa años atrás, había vendido la franquicia a la UdeG, ahora tendría un equipo 'filial' sin ser oficialmente filial, por tanto, coartada, no habría multipropiedad si se lograba el ascenso ya que Vergara, NO aparecía en el acta constitutiva de EZ Sports.

EL EXTRANJERO DE CHIVAS

Es el propio Herrero incluso el que anuncia el proyecto en junio de 2014. Vergara necesitaba una empresa, Higuera tenía EZ Sports, y no lo pensó dos veces, al financiero lo consideraba parte de su gente, a Herrero de Fuentes, recordemos que Jorge ya investigaba en silencio los posibles malos manejos en sus empresas.

Por ello, es que se provoca una sociedad clandestina. De manera privada, Jorge Vergara palomeó con Higuera cada uno de los movimientos con Coras, y la mudanza a Zacatepec y los jugadores que llegaban a formarse, quienes estuvieron al frente de ese equipo no lo niegan. Como NO sabían de esa sociedad secreta, no se sentían equipo filial de Chivas, por tanto, no se ponían tan exigentes. Todos suponíamos que era de Higuera y algún otro.

Jorge Vergara NUNCA estuvo ajeno a esta sociedad, tenía un fin y una coartada por si lograban ascender. Además le costaba poco e incluso hasta podía vender jugadores extranjeros triangulándolos. Vergara los pagaba, uno de ellos fue el habilidoso extremo brasileño Mateus Goncalves Martins, negociado al Pachuca: lo compró Vergara, lo facturó Coras y nadie lo notó nunca. ¿Recuerda aquel extremo?

Por hoy se me acabó el espacio estimados lectores, pero mañana en la segunda entrega abordaremos la feroz lucha entre José Luis Higuera y Angélica Fuentes, la insolvencia de Ominilife, el 'Room War', establecido por José Luis, quien posteriormente entabló demanda contra Vergara, en la conclusión de esta historia.

