Menos disculpas, más castigos para Nahuel y Tigres

El Patón volvió a manchar el escudo de Tigres con otra Nahueleada. Guzmán sacó a relucir el código postal de San Nicolás de los Garza de nuevo. Y con el regaño desde las alturas de Cemex, tuvo que dar una disculpa tan falsa como inútil, porque la verdadera será hasta que cambie su actitud, de nada sirve pedir perdón y seguir haciendo lo mismo.

Con su inútil mensaje, el portero se burla del futbol mexicano, porque esta no fue la primera ni será su última. No tendrá freno. Pero la FMF hoy tiene una oportunidad dorada para ponerle un alto al fin. Si es que deciden hacer respetar a nuestro balompié. Porque el club regio no lo hará, está más preocupado por quejarse del arbitraje.

Nahuel asistió al partido acreditado por su lesión, no se ubicó en la zona que Rayados asigna a los invitados rivales, sino en el palco que tiene Tigres en el estadio del Monterrey. Fue un aficionado más. Desde ahí molestó con el láser a Andrada, quien se quejó con el árbitro de la luz, por lo que estuvo también enterado el Comisionado. Al final, te puedo informar que El Patón no terminó el Clásico, pues fue retirado del palco de los felinos por la autoridad, como cualquier seguidor de mal comportamiento.

Es decir, como a aquél aficionado de Tigres que orinó en un vaso y lo aventó a la tribuna rival, que ya está identificado por las cámaras y al momento de ingresar con su Fan ID, la FMF puede sancionarlos. A Nahuel y al desadaptado se les puede poner un alto. No será desde el club felino, pues creen que con unas palabras huecas ya se arregló, sino que debe venir mano dura desde la altura de nuestro futbol.

La cuestión es si nuestra Federación y nuestra Liga MX realmente tienen el suficiente compromiso para castigar a una figura legendaria de Tigres como Nahuel Guzmán, y a su desequilibrado aficionado vetarlo de por vida de los estadios, ¿o les temblará la mano otra vez?

…Y SE DIJO