Andrade, con ofertas que se han adaptado a sus exigencias económicas

El mundo de la lucha libre está necesitado de saber el nuevo destino de Andrade, tras su salida de WWE. El mexicano confesó en conferencia de prensa que ya tiene propuestas en México y el resto del mundo, todas las empresas que han mostrado interés se han adaptado a las exigencias económicas del 'Ídolo'.

“Tenía un buen contrato, estaba muy bien monetariamente (en WWE). Ahorita estoy en pláticas con varias empresas, una en México que está interesada en pagar lo que yo quiero. También en Chile, Puerto Rico y Japón, están bajo mis condiciones o lo que yo pido”, respondió a pregunta expresa por RÉCORD.

'El Ídolo' aprovechó para desmentir que su sueldo fuera de tres millones de dólares anuales, como se comentó en las últimas horas. Si bien, su acuerdo con WWE era muy bueno, dicha cantidad era una total falsedad.

“Tenía un contrato de varios años por unos millones, no ganaba tres millones por año, yo nunca dije que ganaba eso. Sacaron esa nota, se hizo publicidad pero así es, siempre sacan notas. No me molesta, es parte de la fama”, comentó el oriundo de Gómez Palacio, Durango.

Andrade aprovechó para dar a conocer que una nueva empresa en México va a comenzar operaciones y quieren llevarlo como fichaje estrella a sus filas. Sin embargo, no firmará exclusividad en tierras mexicanas.

“No quiero firmar con una sola empresa. Me gustaría regresar al CMLL, nunca he trabajado en AAA y me gustaría. Viene otra empresa que está interesada en unir a Los Ingobernables, creo que inicia en junio y julio”, declaró 'El ídolo'.

