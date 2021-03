WWE: Kane será inducido al Salón de la Fama

Tras 24 años de trayectoria, la WWE reconocerá la carrera de Kane induciéndolo al Salón de la Fama y quien mejor para darle la noticia que una de las personas más importantes de su carrera, su 'hermano', The Undertaker.

Las puertas del infierno para su debut se abrieron cuando la empresa estaba bajo el mando de la familia McMahone en el año de 1997, manteniendo actividad hasta el día de hoy. Aunque anunció su retiro en 2020, sigue haciendo apariciones en eventos grandes, la más reciente fue en Royal Rumble 2021.

The Brothers of Destruction fueron reunidos a tráves de una videollamada para el programa WWE The Bump, donde El Enterrador le comunicó la entrada a Hall of Fame.

ÚLTIMA HORA: @KaneWWE será inducido en el Salón de la Fama este año. ¿Quién más le acompañará? #WWEHOF pic.twitter.com/LJdf1GHhKp — WWE Español (@wweespanol) March 24, 2021

​"Después de tantos años hay algo que quiero decirte. Han sido incontables luchas como parejas, como rivales. Es un honor para mí anunciarte que tú, Kane, eres el próximo inducido al Salón de la Fama de WWE. Te lo mereces, te lo ganaste y no puedo estar más orgulloso de ti", mencionó el hombre de la noche, mientras The Big Red Machine, incrédulo y al borde del llanto, preguntaba la veracidad de la noticia.

Actualmente Kane es intermitente en su carrera como luchador por el cargo gubernamental que ocupa al ser Alcalde del condado de Knoxville, Tennesse, representando al partido Republicano.

Dentro de sus títulos cuenta sen encuentran: Campeón de la WWF, Campeón Mundial de Peso Pesado y Campeón de la ECW, siendo el primer luchador que ha logrado los títulos mas importantes en el negocio de la WWE.

