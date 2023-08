Rompe el silencio. Luego de que circularan en redes sociales los resultados que obtuvo Miguel Vargas, maratonista histórico, en la XL edición de la Maratón de la Ciudad de México, donde corrió los primeros diez kilómetros, se salió de la pista y se incorporó en los últimos dos; el atleta de 75 años aclaró lo sucedido.

Ya que en entrevistas previas y conferencias de prensa, el corredor siempre señaló con honestidad que estaba muy emocionado por regresar, sin embargo, sólo correría una parte porque no estaba al cien por ciento debido a las secuelas que le dejó el Covid que sufrió el año pasado.

“Corrí al principio, después me salí, mi error fue llegar a la meta. Fue un error no consciente. Yo le dije a todos los medios desde antes, porque no quería engañar ni tomarle el pelo a nadie”, dijo Miguel para RÉCORD.

“En todas las entrevistas que me hicieron siempre lo dije. No debí haber llegado a la meta, está claro que no lo corrí. Imagínate, sigo enfermo, la voz se me baja cuando se me sube la presión, yo corro una maratón y me infarto. Lo que corrí fue lo que mi cuerpo dio; es más, empecé a correr hace tres meses. Siempre fue del conocimiento de la autoridades deportivas y de los medios de comunicación”, agregó.

Miguel Vargas se siente tranquilo con su participación, pues él considera no debe ninguna disculpa a nadie y solamente aclarar lo sucedido.

“No tengo porque esconder la cara, ni sentirme mal. Dije la verdad y la cumplí. Llegar a la meta fue mi error”, finalizó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: HÉCTOR GARIBAY: DE SER TAXISTA A GANAR EL MARATÓN DE LA CDMX Y UN MILLÓN 100 MIL PESOS