Miguel Vargas, mexicano con el récord de más maratones de la CDMX corridos con 38, ha sido acusado por diversas páginas de corredores de haber hecho trampa en el último Maratón de la CDMX.

Las páginas Triatón México y '¿Ya se cansaron?' tacharon a Vargas de tramposo, pues el portal oficial del Maratón compartió los tiempos del corredor, a lo que los sitios mencionados contestaron de manera irónica tras la supuesta trampa de la que ambos medios se quejan.

"La página oficial del Maratón CDMX promoviendo a un tramposo, vamos de mal en peor", "Cada año está peor, ahí se ven", fueron los posts con los que Triatlón México y '¿Ya se cansaron?' desacreditaron a Miguel Vargas.

Tras esto, RÉCORD pudo constatar en la app Maratón de la CDMX que Miguel Vargas corrió los primeros 10 kilómetros en una hora y media, después se perdieron sus registros hasta el kilómetro 40 y cruzó la meta con un tiempo de 3:31:26.

Miguel Vargas es reconocido por haber corrido 39 de 40 maratones de la Ciudad de México. Asimismo, tiene el récord de más carreras consecutivas con 38; esta marca se vio cortada por haberse perdido una edición a causa del COVID-19.

MIGUEL VARGAS: MI ERROR FUE LLEGAR A LA META

El maratonista histórico, Miguel Vargas, rompió el silencio tras las acusaciones en redes sociales sobre su participación en la XL edición del Maratón de la Ciudad de México. Vargas, de 75 años, corrió solo los primeros diez kilómetros del maratón, se retiró de la pista y luego se reincorporó en los últimos dos kilómetros.

El atleta aclaró que, en entrevistas previas y conferencias de prensa, siempre mencionó con honestidad que sólo correría una parte del maratón debido a las secuelas que le dejó el Covid-19 que padeció el año anterior.

"Corrí al principio, después me salí, mi error fue llegar a la meta. Fue un error no consciente. Yo le dije a todos los medios desde antes, porque no quería engañar ni tomarle el pelo a nadie", expresó Miguel Vargas para RÉCORD. A pesar de las críticas, Vargas se siente tranquilo con su actuación y considera que no debe

