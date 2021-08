Aremi Fuentes sobre subir al podio en Tokio 2020: 'Me sentí muy amada por todo México'

Aremi Fuentes vivió un momento mágico al subir al podio en su debut olímpico en los Juegos de Tokio 2020 donde inmortalizó su nombre en el deporte mundial.

“Fueron muchas emociones encontradas. Me siento muy orgullosa de ser mexicana, el solo hecho de ver mi bandera en lo más alto, no importaba en ese momento el lugar, quería tener esa sensación de estar en un podio olímpico, a pesar de que eran mis primeros Juegos.

“Fue algo maravilloso, me sentí muy amada por todo el país. Cuando cargaba las pesas lo único que pensaba era ‘esto va por mi país, esto va por México’”, platicó Fuentes en entrevista con RÉCORD.

El camino a la medalla olímpica fue sinuoso para Aremi, quien se supo reponer ante las diferentes lesiones que se le presentaron en el último año tras el parón obligado a causa de la pandemia por el Covid-19.

“En ese instante cuando supe que ya había ganado la medalla de bronce me puse a llorar por todo lo que pasé, me puse a llorar por lo orgullosa que estoy de mí como mujer, como atleta y esto me inspira a seguir creciendo personalmente, humanamente y como deportista para las siguientes competencias

.El haber demostrado que, a pesar de las circunstancias, se puede salir adelante me hace sentir muy orgullosa de mí”, aseguró la halterista chiapaneca.

Su podio olímpico no fue casualidad. Desde hace cinco años figura entre las mejores cinco del mundo y en su palmarés presume la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Pattaya, Tailandia, 2019 en la prueba de envión, ese mismo año se adjudicó ella plata en los Juegos Panamericanos de Lima, ganó oro y plata en los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y se adjudicó el quinto lugar el Campeonato Mundial de Halterofilia Turkmenistán 2018 y Anaheim 2017.

“Esta medalla me hace soñar que puedo lograr otra. Me motivó muchísimo, pasé muchas cosas y eso me da un plus, el impulso de seguir adelante hacia París 2024”, aseguró.

BUSCA INSPIRAR COMO SORAYA

La medallista olímpica en Tokio 2020 en los 76 kilos, Aremi Fuentes, quiere inspirar a las nuevas generaciones de halterofilia para que le den más glorias a México.

Aremi se convirtió en la segunda mexicana en subir a un podio olímpico en esta disciplina después de que Soraya Jiménez (q.e.p.d) conquistó el oro en Sídney 2000.

“Me siento muy orgullosa, muy contenta. Obviamente no se compara con la historia y el legado que Soraya nos dejó pero el solo hecho de estar en el podio y haber experimentado esa sensación que ella vivió en su momento es algo inigualable, queda para la historia.

“Me da mucho gusto que sea un ejemplo para muchos jóvenes que están pasando por muchos obstáculos que vean que todo se puede, que lo vean como un ejemplo de superación de que todo lo que te propongas, aunque tengas piedras en el camino, se puede lograr con mucha actitud y con mucha perseverancia”, platicó Aremi en entrevista con RÉCORD.

Su medalla en la tarima japonesa es la cuarta medalla tricolor en este deporte, solo que Damaris (75kg) y Luz Acosta (63kg), bronce en Beijing 2008 y Londres 2012, respectivamente, recibieron la presea posteriormente por el reacomodo de posiciones tras la descalificación por dopaje de sus rivales.

“Me gustaría que vieran a la halterofilia con ojos de amor, aunque aún existen muchos tabúes al ser un deporte de fuerza, sí me gustaría que muchas chicas quieran practicar esta disciplina, que se diera a conocer más la halterofilia en el país y que vean lo bello que es este deporte”, aseguró.

