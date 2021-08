Aremi Fuentes tras Tokio 2020: 'Esta medalla me sabe a oro; estuve todo el 2020 lastimada'

Cada obstáculo llenó de fortaleza y determinación a Aremi Fuentes, “La Dama de Hierro”, quien desde el inicio de su carrera fue contracorriente en busca del sueño que conquistó en Tokio 2020 de convertirse en medallista olímpica.

“Esta medalla me sabe a oro, pasé muchas cosas previo a esta preparación, lesiones, mil cosas, me siento muy orgullosa de mí. Descubrí que puedo hacer grandes cosas siempre creyendo en mí, es lo que nunca dejé de hacer, creí en mi fortaleza, creí que podía y gracias a Dios se logró esta medalla.

“Le agradezco mucho a mi psicólogo que me levantó en ese instante que sentía que se me caía el mundo por tantas cosas que pasé, el solo hecho de parar el entrenamiento (por la pandemia) previo a una justa deportiva tan importante en su carrera deportiva es muy feo. Me supe levantar y me siento orgullosa de mí”, platicó Fuentes en entrevista con RÉCORD.

Aremi hizo historia al convertirse en la segunda mexicana en subir a un podio olímpico en halterofilia al ganar el bronce en los 76 kilos. Veintiún años después de que Soraya Jiménez conquistó oro en 58 kg.

“Esta medalla representa muchos años de entrega, previo a estos Juegos Olímpicos pasé muchas cosas, me lastimé el dedo pulgar izquierdo accidentalmente, se me esguinzó, no pude entrenar durante unas semanas, la rodilla también, tuve líquido sinovial regado, infinidad de cosas, esa lesión me duró tres o cuatro meses, tuve desgarros en las dos piernas y prácticamente estuve todo el 2020 lastimada, recuperándome y producto de eso este año en lo que mi cuerpo se adaptaba nuevamente al ritmo de trabajo que llevaba sufrí muchas distinciones musculares, contracturas, prácticamente una semana estaba bien y a la siguiente tenía que parar y recaía, entonces todo eso pasé para poder lograr esta medalla.

“También la parte psicológica me afectó muchísimo, estaba por el piso. Salía de entrenar, lloraba todos los días porque no hubiese querido una preparación así, quería demostrar un poco más en esta justa deportiva. Creo que me quedo con esa espinita y esa espinita la voy a utilizar y me voy a preparar muy bien para París 2024, creo que eso es mi inspiración, que pude lograr esto a pesar de que tuve obstáculos en el camino”, enfatizó la medallista olímpica.

BRONCE SIN SU ENTRENADOR

La halterista mexicana Aremi Fuentes ganó la medalla de bronce en los 76 kilos en los Juegos Olímpicos Tokio estando en desventaja con sus oponentes al no contar con su entrenador José Manuel Zayas.

“Me hizo muchísima falta. Durante todos estos años la verdad que he competido sin él, nunca estuve de acuerdo en eso pero no pude hacer tampoco casi nada. El viajar sin él es competir en desventaja porque todas compiten con su entrenador, no es lo mismo ir solo, sabes que él conoce tus gestos, te conoce en todo y el hecho de que no haya estado la verdad sí me hizo falta.

“Espero que a las próximas competencias sí pueda asistir, espero que sí. Quisiera sentir también qué es poder estar junto a tu entrenador, que esté al lado tuyo en todo momento y el sentirme un poco más confiada a la hora de competir, creo que serían muy diferentes mis competencias con él”, aseguró Aremi en entrevista con RÉCORD.

El entrenador cubano comenzó a trabajar con Aremi hace cinco años, pulió su técnica, creyó en su potencial cuando nadie más lo hacía y la ha guiado a alcanzar sus resultado más importantes de su carrera.

Además de la medalla olímpica, es artífice del bronce de envión en el Campeonato Mundial Pattaya 2019, la plata en los Panamericanos Lima 2019, oro y plata en Centroamericanos Barranquilla 2018, así como el quinto lugar el Campeonato Mundial de Halterofilia Turkmenistán 2018 y Anaheim 2017.

“Aunque sea a larga distancia nos comunicábamos y los entrenadores que estaban al lado de mí hicieron todo posible para que me sintiera cómoda porque no es fácil estar sin tu entrenador. Me maravillo de las cosas que he hecho a lo largo de este camino”, expuso Aremi.

Con miras a París 2024, Aremi y Zayas van a seguir trabajando fuerte para que llegue en mejores condiciones que en Tokio y pueda pelear los dos primeros lugares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: AMLO PIDIÓ NO "CULPAR" A ATLETAS POR RESULTADOS EN JUEGOS OLÍMPICOS