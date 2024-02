¡Efecto Taylor Swift! La cifra millonaria que ha dejado la cantante a los Chiefs y a la NFL

Taylor Swift ha generado un impacto significativo en la NFL y los Kansas City Chiefs gracias a su relación con Travis Kelce, según un estudio de Front Office Sports. La exposición constante de la superestrella de la música en medios de comunicación como televisión, redes sociales, prensa y radio ha contribuido a la creación de un valor de marca impresionante, estimado en 331.5 millones de dólares.

La consultora Apex Marketing Group llevó a cabo un análisis detallado de las conexiones entre Taylor Swift, la NFL y los Chiefs, centrándose en el seguimiento de menciones, fotografías, resúmenes y noticias relacionadas con la cantante desde finales de septiembre.

Este estudio reveló que el valor de marca combinado de la NFL y los Chiefs ha aumentado en más de 330 millones de dólares en su camino hacia el Super Bowl LVIII donde se medirá a San Francisco 49ers.

Dicho grupo de marketing utilizó una base de datos para comprender el alcance de las menciones en todas las plataformas, lo que demuestra el impacto global de la presencia de Taylor Swift en los medios. Aunque la cantante solo aparece brevemente en las transmisiones televisivas de los partidos de la NFL, su influencia se hace sentir de manera significativa, como señala un análisis del New York Times.

Taylor Swift, el impacto mundial y aumenta la audiencia de la NFL

Pero no es de sorprenderse los números que logra la intérprete de 'Shake It Off', pues un informe de Fortune destaca que la gira The Eras Tour de Taylor Swift no solo ha dejado una marca imborrable en el ámbito musical, sino que también ha impulsado la economía de las ciudades por las que ha pasado, generando más de mil millones de dólares en ingresos hasta la fecha.

El poder de influencia de Taylor Swift es evidente, ya que reportes indican un aumento en la audiencia femenina en la NFL, renovando y redefiniendo el perfil típico del espectador del futbol americano.

Además, la temporada regular de la NFL registró la mayor audiencia femenina en más de 20 años, con un aumento del 9 por ciento en el último año, según Front Office Sports.

La presencia de Taylor Swift en plataformas como TikTok también ha contribuido al fenómeno, con más de 5 millones de usuarios participando en el hashtag #footballswifties, documentando el creciente número de chicas que sintonizan los partidos de la NFL, en especial los de Kansas City donde aparece la cantante de 'Cruel Summer'.

Relación con Taylor Swift aumenta venta de playeras de Kelce

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce, iniciada el verano pasado, ha agregado más notoriedad al equipo, ya destacado por su éxito en los últimos años.

La NFL informó en septiembre que las ventas del jersey de Kelce tuvieron un aumento notable del 400 por ciento después de que Swift fuera vista viéndolo jugar desde un palco en el estadio Arrowhead de Kansas City.

Travis Kelce también aumentó su fortuna, pues aumentó 10 millones de dólares para sumar un total neto de 40 millones, de acuerdo con Yahoo News, pues el jugador de los Chiefs tiene patrocinios con McDonald's, Nike, Bud Light y State Farm.

Sin embargo, el patrimonio de Travis Kelce es apenas una pequeña parte de la gran fortuna que ha hecho Taylor Swift gracias a su gran talento de cantante, pues asciende a 1,100 millones de dólares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡VUELO TAYLOR SWITF-TRAVIS KELCE! AEROLÍNEA CREA LA RUTA 'SWELCE' PARA EL SUPER BOWL LVIII