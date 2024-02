Han pasado poco más de 5 años desde que José de Jesús Corona atajó en el Estadio Ciudad de los Deportes y hoy regresa a la que fue su casa vistiendo los colores de los Xolos de Tijuana.

Tanto ha sido el furor y la nostalgia de ver el regreso de 'Chuy' a este estadio que una aficionada rompió en llanto cuando se le preguntó por el histórico guardameta.

“Lo llevo siempre en mi corazón, él me conoce, soy su fan número 1 de Corona, me ha firmado y regalado camisetas, esta que traigo puesta me la dio él”, aseguró la aficionada.

Incluso, compartió en exclusiva para RÉCORD que lo ha acompañado hasta Canadá, Jamaica y otros lugares. La usuaria 'Vamosxladiez Azul', como se encuentra en Facebook, tiene varias fotos con José de Jesús Corona, así como con Santiago Giménez.

La seguidora de Cruz Azul afirmó que solo hay agradecimiento con el mexicano y que hoy en su regreso será ovacionado.

"No tengo más que agradecerle, él es mi ídolo, soy fanática de él", sentenció la hincha del Cruz Azul.

