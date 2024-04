Siboldi tras eliminación de Tigres ante Columbus en CONCACAF: "No me arrepiento"

Luego de quedar eliminados en Cuartos de Final de CONCACAF Champions Cup ante Columbus Crew, el director técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi, señaló que no se arrepiente de sus decisiones en la eliminatoria. Asimismo, señaló que hay dolor por no haber avanzado a Semifinales y así, perder la oportunidad de tener un Clásico Regio.

Tanto en la Ida como en la Vuelta, los Felinos se pusieron adelante en el marcador con goles de André-Pierre Gignac, sin embargo, en ninguno se llevaron la victoria. Ante esto, Siboldi señaló que su equipo hizo todo lo posible por llevarse ambos juegos, sin embargo, no salió como se esperaba.

“No estaba en los planes quedar eliminados, porque fue un muy buen partido. Siempre va a haber algo que dañe el análisis posterior, pero no me arrepiento de nada, creo que en los dos partidos fuimos adelante en el marcador, entonces estoy muy tranquilo porque los muchachos dieron todo y realmente me enorgullece eso", expesó el estratega.

De igual forma, el uruguayo reconoció que al no tener la oportunidad de disputar la Final, jugar ante Lionel Messi o ir al Mundial de Clubes, hay dolor dentro del vestidor de Tigres y señaló que sí le hubiera gustado trascender en esta ConcaChampions.

"El hecho de que no se nos diera un resultado favorable, no significa que no se sume algo. Sin duda me hubiera gustado muchísimo seguir avanzando, si estamos dolidos. Cada derrota o eliminación del torneo es un golpe duro, lo asumimos como si fuera un duelo", sentenció.

