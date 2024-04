Henry Martín manda mensaje tras llegar a su gol 98 con América: 'No he renovado'

“No, todavía no he firmado”, confirmó Henry Martín, quien llegó a 98 goles con América y se dijo feliz por haber anotado el gol que venía buscando desde hace algunos partidos.

“Muy contento, la verdad lo estaba buscando desde hace ya varios partidos, ya estamos cerca de los 100 que es lo estamos buscando, es un honor alcanzar a Chava, esperemos seguir escalando más posiciones”, declaró el atacante azulcrema.

“No sé, de él no lo sé, a mí me preocupa lo que yo hago, lo que él hizo fue algo muy bueno, fue mi ídolo, un histórico de América, me pone contento haberlo alcanzado, de él no me pongo a ver qué hizo o qué no hizo de más, simplemente lo que estoy haciendo, lo que me preocupa es seguir escalando y me gustaría seguir posicionando lo más arriba”, agregó.

La Bomba aseguró que el objetivo es pasar por encima del siguiente rival y poder llegar a la Final de la Champions Cup.

“Nuestro objetivo es llegar a la final y tenemos que enfrentar a quien sea, el rival que se nos ponga enfrente, tenemos que hacer nuestro mejor partido, pasarle por encima de ser posible y llegar a esa final que tanto ansiamos”, finalizó Henry Martín.

