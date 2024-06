A diferencia de otros técnicos como Ricardo Ferretti, que se caracterizaba por ser más temperamental, Ignacio Ambriz es un estratega tranquilo en la Liga MX. Por ello, esta semana trascendió la reacción que tuvo durante un entrenamiento de pretemporada con Santos.

Ambriz llegó iniciado el Clausura 2024 en sustitución de Pablo Repetto, a pesar de lo cual no logró levantar el equipo lo suficiente para clasificar a Liguilla. Por ello, uno de sus principales objetivos el próximo semestre es el de regresar a la Fiesta Grande.

Y para ello, el técnico no tolerará indisciplinas, ni displicencia. Así se pudo observar en un video de TUDN, en el cual se ve que Ambriz pierde la paciencia con uno de los futbolistas. Si bien no se ve qué es lo que hace el futbolista, se infiere que le pega mal al balón.

"Esa es una definición, hermano. Pregunto. Al pedo. Ah, chingue su madre a ver a dónde sale", se alcanza a escuchar que grita Ambriz al momento de pegar con suavidad uno de los balones que tiene. "No hay rival, no hay nada, simplemente meterla al arquito, a ver cómo sale. No hermano".

#SantosLaguna | Imagen exclusiva TUDN ¡Con Ignacio Ambriz el fútbol es a máxima exigencia! Nacho no soportó ver a un jugador entrenando a medio gas y esto fue lo que pasó.. El esfuerzo y sacrificio no son negociables con el entrenador mexicano que le quiere devolver la… pic.twitter.com/pCKTXCzJ6D — Vladimir García (@VladimirGarciaG) May 30, 2024

Los Laguneros son el noveno equipo al que dirige Ambriz en el futbol mexicano, aunque hasta ahora solo ha logrado un título de liga: con León en el Guardianes 2020.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL EMOTIVO DISCURSO DE HENRY PREVIO A LA FINAL: ‘NO VOY A PERMITIR QUE NOS QUITEN LO QUE ES NUESTRO’