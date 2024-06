El ex director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda, aseguró que respeta la decisión de Fernando Hierro de abandonar su cargo como directivo del Guadalajara, sin embargo, enfatizó en que no comparte que haya dejado incluso su proceso con el equipo Rojiblanco.

“En la decisión personal yo no me meto, porque no conozco a fondo las letras chiquitas, si había una cláusula, si ya estaba hablado, eso no lo conozco. Lo que sí te puedo decir es que dejar un proceso inconcluso cuando tienes contrato no lo comparto, por más que la oferta sea muy atractiva, no lo comparto. Lo respeto, pero no lo comparto.

“Una decisión tuya, porque te van a pagar más en otro lado cuando tú estás en una institución que ha cumplido con todo lo que tú has pedido, no lo comparto. Esa es mi opinión. Lo respeto, pero no lo comparto”, señaló.

De igual manera, enfatizó que pese a que Chivas había encontrado estabilidad en el proyecto de Fernando Hierro, el propietario del Guadalajara, Amaury Vergara, no se negaría a la salida del directo español, porque es un caballero y conoce su manera de trabajar.

“El equipo tenía estabilidad. Para mí esa es la palabra clave, estabilidad. Tenía tres torneos calificando con dos técnicos distintos. Tres torneos calificando a Liguilla, uno de ellos en la final, a 15 minutos, 20 minutos de ser campeón. Con jugadores de fuerzas básicas que se están consolidando.

“En fin, cosas positivas, rescatables. Lo dejas ahí. El señor Amaury Vergara es todo un caballero, se lo puedo decir por qué lo conozco. Y no iba a decir no, no te vayas. No lo iba a hacer. Entonces ahí ya es una decisión de cada quien”, concluyó

