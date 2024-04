Inter de Miami se queja del mal estado de la cancha de Rayados de Monterrey

Inter de Miami con estrellas de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, no fueron capaces de remontar la eliminatoria a Rayados y no solamente eso, si no que se llevaron de Monterrey una goleada en el ‘Gigante de Acero’.

Durante todo el encuentro se le vio incomodo al Inter de Miami, no solo por el gran juego que dieron los Rayados, sino también por el evidente mal estado de la cancha, pues se pudo ver a varios jugadores visitantes hacer ademanes y quejarse del césped, pero una vez culminada la eliminación, fue Julian Gressel quien habló sobre dicho problema.

“Todos tienen que jugar en la cancha, Monterrey y nosotros, no lo quiero usar de excusa, pero en ciertas ocasiones era un poco frustrante. Es parte dé, ayer entrenamos en ella para acostumbrarnos. En general el juego y los resultados no fueron como esperábamos y es frustrante para nosotros terminar de esta manera el torneo y felicidades a Monterrey por ser contundente y avanzar”, declaró el mediocampista de Miami.

Desde su inauguración en 2015, el Estadio BBVA ha tenido problemas para tener una cancha a la altura del inmueble que es uno de los mejores de toda Latinoamérica y la noche de ayer quedó de nueva cuenta evidenciado, pues inclusive el partido se detuvo un par de minutos para hacer una reparación de emergencia por el mal estado del césped.