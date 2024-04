Gerardo Martino tira dardo al futbol mexicano: "De qué sirve que ganen la Concachampions"

Las polémicas no paran y es que ahora Gerardo Martino en conferencia de prensa soltó recado directo para la Liga MX y de paso le ‘pegó’ al América, pues le preguntaron al ‘Tata’ si estaba de acuerdo en que la Liga Mx está un paso más arriba que la MLS a lo que el estratega del Inter de Miami comentó:

“Desde que trabajé en México, siempre me han parecido muy inútil hacer esa comparación, sobre todo porque la MLS tiene muchas reglas que lo complican, por otro lado, de que sirve que el América quede campeón de este torneo si poco aporta a su selección, generalmente sus figuras son extranjeros lo cual no me parece muy relevante para la mejora de un torneo, de la Liga MX o la MLS”

Asimismo, el director técnico del Inter de Miami, aseguró que hoy por hoy están los mejores equipos con los mejores planteles en las semifinales de la Champions Cup.

“Sigo sosteniendo que al menos en esta instancia accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el mejor futbol mexicano, llámese América, Tigres o Rayados, al Pachuca no lo pongo no porque no me parezca bueno, sino porque la estructura del Pachuca está armando de base de jóvenes”, sentenció el ‘Tata’.

Gerardo Martino terminó por señalar que este torneo era importante para el Inter de Miami, sin embargo, no pudieron avanzar ante un ‘gran’ equipo como lo es Rayados y al finalizar la conferencia un reportero le pidió que respondiera de una vez por todas por qué no alineó a Edson Álvarez ante Argentina, a lo que el estratega argentino no se enganchó y solo sentenció: “Me parece que está demasiado lejos, eso ya pasó”

El Inter de Miami se despide de la Champions aguó y ahora se medirá ante el Sporting KC el próximo sábado para pelear por su liga local.

