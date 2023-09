El jugador uruguayo Christian Tabó, compartió sus sentimientos sobre el tiempo que estuvo en Cruz Azul. El charrúa confesó que sintió por parte de algunas personas dentro del club que no lo querían dentro de la institución, lo que afectó su rendimiento y su estado de ánimo.

“Mucha parte del tiempo lo que yo sentía es que la gente no quería que estuviera ahí, mucha gente adentro del club no quería que yo estuviera ahí, no sé por qué, nunca nadie me dijo el motivo ni la razón, pero eso sí me afectó un poco en el tema de rendimiento," expresó Tabó para Fox Sports.

Y es que no es secreto que el jugador no rindió en el equipo cementero, incluso en los últimos partidos que disputó, la afición se hacía presente con abucheos para el exceleste.

Además de las lesiones siempre se presentaban, el jugador estuvo alejado de las canchas para dar inicio a su rehabilitación.

Tabó llegó en el Clausura 2022, fue un pedido especial de Juan Reynoso, solo jugó en 17 ocasiones como titular y logró dos goles con la camiseta celeste en la Liga MX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ PREVIO AL GP DE SINGAPUR: 'SI NO EMPIEZAS ADELANTE, ES MUY POCO PROBABLE QUE GANES'