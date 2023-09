Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete muestra su deseo de enfrentar a Shakur Stevenson

Luego de la gran batalla que sostuvo frente a Óscar Valdez, Emanuel 'Vaquero' Navarrete apareció ante los medios de comunicación para platicar sobre sus próximos planes, los cuales son el siguiente paso después de ser campeón en los pesos súper gallo, pluma y súper pluma.

El originario de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, mostró su deseo de subir al peso ligero y enfrentar a 'Sugar' Shakur Stevenson, quien está atravesando un gran momento en el deporte de los puños o buscar la unificación de las 130 libras.

“Queremos unificar y si algún campeón está disponible, si no buscaremos otra división. Se habla mucho de Shakur y no podríamos apuntar a él, hay una expectativa muy grande, me siento capaz de pelearle y salir con la mano en alto”, continuó el pugilista en conferencia de prensa.

“El cuerpo me da también para subir una división, lo buscaremos más adelante, es una meta que hay con el equipo. Ojalá que sea con Shakur, que es de quien se está hablando mucho”, complementó.

El Vaquero señaló que le gusta la probable batalla con el estadounidense debido a que no tendría el papel de favorito y en caso de ganarla no sólo sería un triunfo más, sino que estaría haciendo historia en el boxeo mexicano.

"Sé que muchos pensarán que ante Shakur Stevenson tengo el 99.9 por ciento de posibilidades de perder, pero ese 0.1 por ciento es lo que necesito para pensar que puedo ganar y hacer historia", comentó.

Navarrete comentó que con sus dos títulos anteriores buscó la unificación, lamentablemente no se le dio, sin embargo, ahora que está en las 130 libras espera si se le otorgue.

“En lo personal quiero unificar, lo busqué desde las 122, no se dio, aunque levanté la mano; en 126 tampoco se pudo, nunca hubo un campeón disponible. Creo que en 130 hay más posibilidades para poder unificar”, señaló.

