Juan Reynoso sobre la victoria de Cruz Azul: ‘La valoración es de satisfacción plena’

A pesar de haber sacado la victoria frente a Toluca, Cruz Azul se mostró mucho mejor en la parte complementaria; sin embargo, para el entrenador Juan Reynoso, La Máquina aseguró que sus jugadores pelearon desde el primer minuto en el área rival.

"La valoración es de satisfacción plena, no solo me quedaría con el segundo tiempo porque si no haces el primer tiempo que hicimos de desgastar de tener presencia en el área rival no pasa lo del segundo", indicó el peruano.

"Siempre una situación lleva a la otra, pero lo que más valoro es que volvimos a ser ese equipo que los cambios nos potencian; empezamos con 11, acabamos con los cinco, todos dieron en lo individual y nos potenció en lo colectivo", agregó.

Por otra parte, Reynoso aseguró que una de las fortalezas de su equipo es que sabe reponerse de los golpes que les deja sacar el empate o la derrota de último minuto.

"Sí, pero a partir de la humildad creo que el diagnóstico de todo es bueno y sobre el diagnóstico el replantear cosas y aterrizar las cosas", indicó.

Respecto a Santiago Giménez, quien terminó por darle la victoria a Cruz Azul con un doblete, el maquinista aseguró que el canterano está tratando de buscar su mejor versión, luego de haber tenido altibajos en el arranque de torneo.

"Él está buscando su mejor expresión, le pegó mucho después de la pretemporada el Covid, estuvo varios días en entrenar. Nosotros somos seres humanos no somos robots y todo lleva un proceso y con goles poco a poco va a ganar confianza y con el ritmo que le damos el día jueves de seguro va a ser un mejor Santi el próximo domingo", apuntó.

