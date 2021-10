Hermosillo sobre Jesús Corona: 'Es momento de hacerse a un lado'

Con las grandes fallas que tuvo Cruz Azul ante el Colombus Crew, La Máquina dejó ir un título más. Sin embargo, Jesús Corona pudo haber impedido que los estadounidenses aumentarán su ventaja, pero una falla al querer detener el segundo tanto le salió caro.

Ante la ausencia del veterano desde el arranque de torneo de la Liga MX, el exjugador Carlos Hermosillo habló sobre el desempeño que han tenido Sebastián Jurado y Andrés Gudiño, quienes cuidaron del arco celeste mientras Corona se recuperaba de la lesión que sufrió en la mano derecha.

"Yo tengo un gran respeto y gran admiración por Corona (Jesús) y siempre lo he dicho 'Que Corona yo lo vi en una etapa y es un jugador muy importante, pero también existen los recambios que a veces nosotros los jugadores no lo entendemos' y a lo mejor Corona no entiende lo que voy a decir, pero no es porque esté en contra de él", declaró el comentarista deportivo en Telemundo, Estados Unidos en entrevista con RÉCORD.

Sin embargo, más allá del respeto y admiración que tiene 'El Grandote de Cerro Azul' hacia el veterano, de acuerdo a su trayectoria como futbolista, el excruzazulino considera que es tiempo de que el arquero de 40 años les de oportunidad a los juveniles para que comiencen a tomar más confianza bajo los tres palos.

"Tengo una admiración un respeto por el trabajo que ha hecho durante años y por la continuidad y por su gran desempeño que ha tenido, pero es momento de hacerse a un lado. Yo creo que ya es momento de hacerse a un lado y dejarle la oportunidad a estos dos arqueros (Jurado y Gudiño) que lo han hecho bien y que a lo mejor se van a equivocar, tienen derecho a equivocarse; o sea tenemos que hacer crecer a un arquero y tenemos buenos arqueros", agregó.

Previo al regreso de Corona, Sebastián Jurado disputó tres partidos como titular; mientras que Andrés Gudiño arrancó en seis encuentros.

