Cruz Azul: Ojitos Meza reveló que un representante intentó sobornarlo cuando dirigía a La Máquina

Enrique Meza reveló que durante su paso por Cruz Azul, el representante de un jugador intentó sobornarlo para que probara al jugador.

"Una vez en Cruz Azul, me mandaron un representante para que probara un jugador. Viene el representante y me da un sobre, me dijo: 'son 10 mil dólares que son para usted'. Le dije: 'tome su sobre y váyase'", reveló Meza en entrevista con Ignacio Suárez, columinista de RÉCORD, para la Octava Sport.

Durante la charla, el Ojitos Meza también le compartió a El Fantasma que estuvo muy cerca de llegar a dirigir a Chivas.

LO INTENTARON SOBORNAR Enrique Meza declaró que rechazó un soborno con la intención de aceptar a un jugador en @CruzAzul. Esto lo dijo el "Ojitos" en plática con @fantasmasuarez #TeDaMásEmociones pic.twitter.com/RKvFd1z25f — La Octava Sports (@laoctavasports) September 27, 2021

"Desayuné con ellos, fueron muy amables y resulta que pasó el tiempo y yo salí de Cruz Azul pero antes él (Jorge Vergara) ya estaba con el proyecto de Johan Cruyff y trajo a un joven a dirigir (John Van't Schip) y yo me encontré a Jorge en un aeropuerto y no me quiso saludar. Fui y lo saludé y algo me dijo de sus hijos y se fue. Lo que pensaba hacía un año, ya no lo pensaba, por lo que se rompió el pacto", contó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JESÚS CORONA SOBRE ALIANZA LIGA MX Y MLS: 'NOS VIENE BIEN A TODOS'