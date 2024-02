Jennifer Hermoso: 'Me falta ganar en México, me queda ganar en Tigres'

Jennifer Hermoso ha tenido una carrera envidiable a nivel de clubes y también con su selección, siendo una de las mejores futbolistas en la historia de su país. A lo largo de su trayectoria lo ha ganado todo, donde se destaca la Champions con Barcelona y la Copa del Mundo con España, pero dicho por ella misma, aún le falta algo más, un título de Liga en México.

En junio de 2022, el Pachuca rompió el mercado de traspasos al anunciar su contratación, y a pesar de dar buenas actuaciones, Jenni no pudo levantar la liga con las Tuzas, llegando a Tigres este año, para cumplir ese objetivo, tal como mencionó este martes en el Media Day.

"Bueno ya dije que ser campeona del mundo era como un tope, un techo, que ya no había más que eso, pero me queda ganar en México, me queda ganar en Tigres y ese es mi objetivo más cercano", aseguró Hermoso.

Con la carrera que ha tenido la española, uno podría imaginar que retirarse es una opción, pero a pesar de levantar la Copa del Mundo, Jennifer quiere seguir escribiendo historia, ahora, vistiendo la camiseta del equipo más campeón del futbol mexicano.

