'Pocho' Guzmán negó haber golpeado a Veljko Paunovic: "Eso a nadie se lo perdonan"

El capitán de Chivas, Víctor ‘Pocho’ Guzmán, en una charla en el podcast ‘Los Broudys’, desmintió que haya golpeado al ex director técnico del Guadalajara, Veljko Paunović, luego de que aseguró es algo que a nunca pasó y que ni a él como capitán se lo hubieran perdonado.

"No, nunca pasó nada, yo nunca le pegué. Es algo que a nadie, aunque yo sea el capitán en ese momento, a nadie le perdonarían que un jugador le golpee a un auxiliar, entrenador o directivo. Eso no se perdona”, señaló. Reveló qué fue lo que sucedió y el por qué el ex entrenador del conjunto Rojiblanco tenía un golpe en la ceja, mismo que se acusó que fue Guzmán quien lo provocó con un golpe.

“Pauno me sentó en un partido contra América o contra Toluca, decide no meterme por razones de él, yo nunca he cuestionado nada de eso. Siempre que terminábamos un entrenamiento los jugadores nos íbamos a bañar y el cuerpo técnico se quedaban jugando futbol-tenis, entonces en ese momento su auxiliar y Paunovic disputan una pelota en la pura red, él le pega a su auxiliar en la nuca y a él se le abre la ceja”, agregó.

Al final, enfatizó en que él desmintió el rumor del supuesto golpe, además de agregar que el entrenador tiene todo su respeto y nunca tuvieron el más mínimo percance.

"Como al siguiente partido no jugué o un día después no me metió, todos empezaron a sacar que yo había golpeado a Pauno porque no me había metido o que teníamos problemas. Pero no, mis respetos para el señor, al último no me metió, pero eran por sus decisiones, nunca tuvimos el mínimo percance entre él y yo o incluso una discusión, entonces asunto aclarado", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA Y SU PLAN PARA 'ENGANCHAR' MÁS CON SUS 25 MILLONES DE AFICIONADOS EN EU