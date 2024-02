'Pescadito' Ruíz: "En Europa buscan un perfil diferente al mexicano y en la MLS lo encuentran"

En el marco de la presentación del 'MLS Season Pass', Carlos 'Pescadito' Ruiz analizó la actualidad de la Liga MX y la propia MLS y realizó algunas comparativas entre ambas competencias, históricamente rivales.

"Históricamente siempre ha sido la idea de la MLS competir deportivamente contra la Liga MX, pero la visión ahora es ir más allá" comentó el ex futbolista guatemalteco.

En lo que respecta a la cantidad de jugadores exportados a Europa por parte de cada liga, Ruíz destacó la adaptabilidad del futbolista estadounidense, pues considera que su perfil puede encajar mejor con el fútbol europeo.

"El nivel de futbol en la MLS ha crecido bastante. Ya es mucho más fácil que el estadounidense se acople a distintos niveles de futbol. Yo no sé si es un tema de dinero. Yo sé que en México hay mucho jugador joven con gran potencial. Puede ser que en Europa busquen un perfil diferente y lo encuentren en la MLS; valdría la pena preguntarse" destacó el ex delantero de Puebla.

Sobre la nueva temporada de MLS, que comenzará el próximo miércoles 21 de febrero, Ruiz destacó el crecimiento de la liga dentro del mercado estadounidense.

"No sé en qué lugar de preferencia de encuentre la MLS; lo que sí te puedo decir es que no cualquier deporte mete once millones de fans en los estadio. Creo que estos dos años previos al mundial van a servir para catapultar la liga entre la afición americana" mencionó el 'Pescadito'.

